Čim kročite u hodnik, osjetićete predivan miris: Jeftin trik od kojeg cijela kuća miriše opojno

Da bi vam cijela kuća mirisala opojno, ne morate da kupujete skupe osvježivače. Isprobajte jeftin trik zbog kojeg ćete osjetiti opojan miris čim kročite u hodnik.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Nekoliko sastojaka iz kuhinje mogu da se pretvore u jednostavnu mirisnu mješavinu za dom.

Teglicu držite otvorenu, ali dalje od izvora toplote, djece i kućnih ljubimaca.

Mirisna teglica ne uklanja neprijatan miris, već ga samo prikriva, pa je čišćenje i provjetravanje i dalje najvažnije.

Možete da očistite svaki kutak kuće, operete podove i promijenite posteljinu, ali ono što primijetimo gotovo istog trenutka kada otvorimo vrata jeste - miris doma. Zato osveživači vazduha često završavaju na listi za kupovinu, iako jednostavnu mirisnu mješavinu možete napraviti i sami.

Za ovaj trik potrebne su vam samo krupna so, malo omekšivača ili mirisnog gela za pranje veša, alkohol i nekoliko karanfilića. Mješavina se jednostavno pravi, a možete je držati u hodniku, kupatilu ili blizu ormara.

Šta vam je potrebno?

manja staklena teglica

krupna so

malo omekšivača za veš ili mirisnog gela za pranje

1 kašičica alkohola

4 do 5 suvih pupoljaka karanfilića

Karanfilić

Izvor: Brent Hofacker/Shutterstock

Priprema: Teglicu napunite do oko dvije trećine krupnom solju. Dodajte malu količinu omekšivača ili mirisnog gela i dobro promiješajte. Zatim dodajte kašičicu alkohola i još jednom promiješajte. Na kraju u površinu smjese zabodite nekoliko karanfilića.

Važno je da ne dodate previše tečnosti – cilj je da dobijete vlažnu i rastresitu smjesu, a ne da so pliva u omekšivaču. Teglicu ostavite otvorenu kako bi se miris postepeno širio prostorijom.

Ako ne volite miris karanfilića, možete ga izostaviti ili probati sa zvjezdastim anisom. Za drugačiju aromu možete dodati i jednu do dvije kapi eteričnog ulja lavande, limuna ili pomorandže.

Gdje je najbolje da je stavite?

Ovakva mirisna teglica najpraktičnija je u hodniku, kupatilu ili u blizini ormara, odnosno tamo gdje želite diskretan miris. Nemojte je stavljati neposredno uz radijator, grijalicu ili drugi izvor toplote. Toplota može ubrzati isparavanje i učiniti miris mnogo intenzivnijim.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Kada aroma oslabi, sadržaj možete prvo promiješati. Ako ni tada miris nije dovoljno jak, vrijeme je da napravite novu mješavinu.

Ne zaboravite na jednu važnu stvar

Ova mješavina služi samo za prijatan miris i ne uklanja uzrok neprijatnih mirisa. Ako se u domu osjeća ustajao ili neprijatan miris, prvo treba provjetriti prostor, očistiti površine i pronaći njegov izvor.

Takođe, sadržaj teglice nije namijenjen dodirivanju, nanošenju na kožu, namještaj ili tkanine. Držite je na stabilnom mjestu, dalje od hrane i van domašaja djece i kućnih ljubimaca. Tek kada je prostor zaista čist i provjetren, ovakav mali mirisni trik može biti lijep završni detalj - da vas pri otvaranju vrata sačeka prijatan miris svježine.