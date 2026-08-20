Zaboravite na klasične pločice u tuš-kabini: Ova moderna zamjena osvaja kupatila i izgleda luksuzno

Pločice u tuš-kabini su godinama obavezne, ali sada stžu raznovrsne i jednostavnije alternative. Mnoge su jeftinije od pločica, a izgledaju luksuzno...

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Zid u prostoru za tuširanje odavno nije samo praktična površina koju treba zaštititi od vode. U modernim kupatilima on postaje jedan od glavnih dekorativnih elemenata, a klasične keramičke pločice više nisu jedina opcija.

Ako želite da kupatilo izgleda savremeno, luksuzno i drugačije, postoji čitav niz materijala koji mogu da zamijene tradicionalne pločice. Od velikih zidnih panela i mikrocementa do kaljenog stakla i prirodnog kamena, izbor je veliki, a mnogi od ovih materijala imaju još jednu važnu prednost: lakše se održavaju.

Zid tuša može da bude najlepši detalj kupatila

Kada uređujemo kupatilo, najviše pažnje često posvećujemo prostoru oko lavaboa, ogledalu ili ormarićima. Međutim, upravo zid u tuš-kabini može da bude prava zvijezda prostora.

Posebno lijepo izgledaju kontrastne kombinacije. Toplo drvo može da se uklopi sa belim zidovima, dok crna ili siva mogu da stvore elegantan i moderan izgled. Mramor se odlično slaže sa nežnim pastelnim nijansama, dok upečatljivi dekorativni zid može potpuno promeniti atmosferu kupatila. Zbog toga savremeni dizajn sve češće napušta klasičan izgled „pločica od poda do plafona“.

Koji materijali mogu da zamijene pločice?

Prilikom izbora završne obrade za tuš-kabinu najvažnije je da materijal bude otporan na vlagu, jednostavan za održavanje i pravilno ugrađen. Ovo su neka od najzanimljivijih rješenja.

SPC zidni paneli

SPC paneli izrađeni su od kombinacije minerala i polimera, a dostupni su u velikim formatima. Njihova velika prednost je što imaju vrlo malo spojeva, pa mogu da daju gotovo potpuno ujednačen izgled zidu.

Kod određenih sistema mogu se postavljati i preko postojećih pločica, što renoviranje čini znatno jednostavnijim jer nije neophodno rušiti čitavu površinu.

U galeriji ispod pogledajte kako izgledaju paneli u tuš-kabini umjesto pločica!

Mikrocement

Mikrocement je jedan od materijala koji se poslednjih godina sve češće koristi u modernim kupatilima. Daje glatku, minimalističku i industrijsku površinu bez klasičnih fuga.

Upravo zbog manjka spojeva prostor može izgledati vizuelno veće i urednije, a čišćenje je jednostavnije. Ipak, mikrocement u tuš-zoni mora biti dio pravilno izvedenog sistema i zaštićen odgovarajućim završnim premazom.

U galeriji ispod pogledajte i kako izgleda mikrocement na podu!

Kaljeno staklo

Kaljeno staklo može da bude potpuno jednobojno, matirano, providno ili dekorisano štampom. Zbog velikih površina bez fuga daje veoma elegantan izgled. Još jedna prednost je jednostavno održavanje, nema velikog broja spojeva u kojima se nakupljaju kamenac i prljavština. Staklo takođe može doprineti tome da malo kupatilo izgleda prostranije.

Mramor, granit i sinterovani kamen

Ako želite luksuzan izgled, veliki formati prirodnog ili sinterovanog kamena mogu biti veoma efektni.

Granit i određene vrste sinterovanog kamena veoma su otporni i slabo upijaju vodu, dok prirodni kamen poput mramora i travertina zahteva odgovarajuću zaštitu i redovno održavanje.

Vodootporne tapete i dekorativne površine

Za one koji žele nešto potpuno drugačije postoje i specijalni sistemi dekorativnih tapeta namenjeni vlažnim prostorima. Mogu imati botaničke motive, geometrijske šare ili izgled umjetničkog djela.

Međutim, u zoni direktnog prskanja ne treba koristiti obične tapete. Neophodno je odabrati sistem namenjen kupatilima i strogo pratiti uputstva proizvođača za lijepljenje i završnu zaštitu.

U galeriji ispod pogledajte kako izgledaju tapete i u kuhinji!

Specijalne boje za kupatilo

Ako želite najbržu i najpovoljniju promjenu, postoje boje namenjene vlažnim prostorima. Kvalitetni premazi mogu biti otporni na vlagu, mrlje i često čišćenje.

Ipak, farbanje nije univerzalna zamjena za hidroizolaciju niti je svaka boja pogodna za površinu koja je stalno izložena direktnom prskanju vode.

Drvo za topliji izgled

Drvo može da unese toplinu u prostor koji je često ispunjen hladnim keramičkim i kamenim površinama. Tvrde i određene egzotične vrste, poput tikovine i iroka, mogu se koristiti u kupatilima, ali samo uz odgovarajuću zaštitu i pravilnu izvedbu.

Za tuš-zonu posebno je važno da se koriste sistemi predviđeni za takve uslove, jer sama vrsta drveta nije dovoljna garancija otpornosti na vlagu.

Najvažnije pravilo: hidroizolacija je važnija od završnog materijala

Bez obzira na to da li ste izabrali mikrocement, SPC panel, staklo, kamen ili drugi materijal, najvažnija je pravilno izvedena hidroizolacija.

Zidovi i pod u tuš-zoni moraju biti zaštićeni sistemom hidroizolacije predviđenim za kupatila, uz posebno obrađene uglove, prodore instalacija i spojeve. Završna obloga ne može da zameni hidroizolacioni sloj. Zato je kod renoviranja kupatila mnogo važnije da se posao pravilno izvede nego da se izabere samo lijep materijal.

Manje fuga, manje čišćenja

Jedan od razloga zbog kojih su veliki paneli, mikrocement i druge površine sa malo spojeva toliko popularni jeste jednostavnije održavanje.

Klasične fuge mogu vremenom da potamne, zadrže kamenac i zahtevaju dodatno čišćenje. Kada se njihov broj smanji, zid tuš-kabine dobija čistiji izgled, a svakodnevno održavanje može biti jednostavnije.

Zato alternativa pločicama nije samo pitanje estetike. Uz pravilan izbor materijala i profesionalnu ugradnju, može biti i praktično rješenje za savremeno kupatilo.

Ako želite da prostor izgleda moderno i luksuzno, ne morate nužno da birate najskuplju opciju. Veliki zidni paneli, mikrocement ili dobro odabrano kaljeno staklo mogu potpuno promeniti izgled kupatila, bez klasičnog mozaika fuga koji mnogima zadaje najviše posla prilikom čišćenja.