Plazma torta sa kokosom i krem bananicama: Ne peče se, a nestaje sa poslužavnika za tren

Kako da napravite plazma tortu sa kokosom i krem bananicama? Svi je pojedu u slast, a djeca ne mogu da joj odole.
Ako tražite jednostavnu poslasticu koja se pravi bez pečenja, ova plazma torta je pravi izbor.
Hrskava podloga od plazme, putera i kokosa kombinuje se sa laganim filom od slatke pavlake, plazme i krem bananica, dok se cijela torta na kraju obilno posipa mljevenom plazmom.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Kategorija: torta
Porcije: 12
Energetska vrijednost po porciji: 430 kcal
Vrijeme pripreme: 25 minuta
Ukupno vrijeme: 25 minuta
Sastojci
Za podlogu:
- 300 g mljevene plazme
- 150 g putera
- 100 g kokosa
- 100 ml mlijeka
Za fil:
- 500 ml slatke pavlake
- 250 g mljevene Plazme
- 6 krem bananica
- 100 ml mlijeka, po potrebi
Za posipanje:
- 50 g mljevene Plazme
Priprema
Pripremite podlogu
Otopite puter na tihoj vatri, pa ga pomiješajte sa mljevenom plazmom i kokosom. Dodajte mlijeko i sve dobro sjedinite dok ne dobijete kompaktnu smjesu.
Kalup prečnika oko 24 cm obložite papirom za pečenje. Rasporedite smjesu po dnu i dobro je pritisnite kašikom ili dnom čaše kako bi podloga bila čvrsta i ravnomjerna.
Umutite fil
Slatku pavlaku umutite u čvrst šlag. Dodajte mljevenu plazmu i pažljivo sjedinite. Ako je fil pregust, dodajte malo mlijeka, kašiku po kašiku.
Dodajte krem bananice. Krem bananice isijecite na manje komade i lagano ih umiješajte u fil, tako da ostanu vidljive u presjeku.
Rasporedite fil preko pripremljene podloge i poravnajte površinu.
Ukrasite i ostavite da se ohladi
Cijelu površinu pospite mljevenom plazmom. Po želji možete dodati i nekoliko krem bananica kao dekoraciju.
Stavite tortu u frižider najmanje četiri sata, a najbolje preko noći, kako bi se podloga stegla, a fil lijepo povezao.
Savjet
Ako želite da se torta lakše siječe i da parčići budu uredni, ostavite je preko noći u frižideru. Za još intenzivniji ukus, u fil možete dodati kašičicu ekstrakta vanile.