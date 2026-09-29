Plazma torta sa kokosom i krem bananicama: Ne peče se, a nestaje sa poslužavnika za tren

Kako da napravite plazma tortu sa kokosom i krem bananicama? Svi je pojedu u slast, a djeca ne mogu da joj odole.

Izvor: Shutterstock

Ako tražite jednostavnu poslasticu koja se pravi bez pečenja, ova plazma torta je pravi izbor.

Hrskava podloga od plazme, putera i kokosa kombinuje se sa laganim filom od slatke pavlake, plazme i krem bananica, dok se cijela torta na kraju obilno posipa mljevenom plazmom.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Kategorija: torta

Porcije: 12

Energetska vrijednost po porciji: 430 kcal

Vrijeme pripreme: 25 minuta

Ukupno vrijeme: 25 minuta

Sastojci

Za podlogu:

300 g mljevene plazme

150 g putera

100 g kokosa

100 ml mlijeka

Za fil:

500 ml slatke pavlake

250 g mljevene Plazme

6 krem bananica

100 ml mlijeka, po potrebi

Za posipanje:

50 g mljevene Plazme

Priprema

Pripremite podlogu

Otopite puter na tihoj vatri, pa ga pomiješajte sa mljevenom plazmom i kokosom. Dodajte mlijeko i sve dobro sjedinite dok ne dobijete kompaktnu smjesu.

Kalup prečnika oko 24 cm obložite papirom za pečenje. Rasporedite smjesu po dnu i dobro je pritisnite kašikom ili dnom čaše kako bi podloga bila čvrsta i ravnomjerna.

Umutite fil

Slatku pavlaku umutite u čvrst šlag. Dodajte mljevenu plazmu i pažljivo sjedinite. Ako je fil pregust, dodajte malo mlijeka, kašiku po kašiku.

Dodajte krem bananice. Krem bananice isijecite na manje komade i lagano ih umiješajte u fil, tako da ostanu vidljive u presjeku.

Rasporedite fil preko pripremljene podloge i poravnajte površinu.

Ukrasite i ostavite da se ohladi

Cijelu površinu pospite mljevenom plazmom. Po želji možete dodati i nekoliko krem bananica kao dekoraciju.

Stavite tortu u frižider najmanje četiri sata, a najbolje preko noći, kako bi se podloga stegla, a fil lijepo povezao.

Savjet

Ako želite da se torta lakše siječe i da parčići budu uredni, ostavite je preko noći u frižideru. Za još intenzivniji ukus, u fil možete dodati kašičicu ekstrakta vanile.