Tradicija i standardi ljepote kao nigdje na svijetu: Upoznajte Himbe, žene koje se kupaju samo 3 puta tokom života

Na sjeveru Namibije živi narod Himba, čije se ženje kupaju vodom samo tri puta tokom čitavog života.

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Na sjeveru Namibije, živi fascinantan polunomadski narod po imenu Himba. Specifični su po tome što se mažu prepoznatljivom bojom gline, dok se njihove žene kupaju samo tri puta tokom života. U oblasti Kaokoland, poznatoj i kao regija Kunene, kao i u južnoj Angoli, žive teško, oslanjajući se samo na goveda i koze koje gaje u borbi za sopstveni opstanak.

Zbog nestašice vode koja je na području gdje žive Himbe vrijedna koliko i nama dijamant, žene se kupaju samo tri puta u toku života - pri rođenju, prije braka i pred smrt. Umjesto toga, svoje tijelo svako jutro prekrivaju mješavinom crvene gline, životinjske masti i biljne paste, poznatu i kao otizje.

Pogledajte kako živi ovaj narod:

Otizje štiti njihovu kožu od bakterija, a nastaje nakon ručnog usitnjavanja okera manjim kamenjem. Osim toga, služi i da zaštiti tijelo od negativnih posljedica nastalih usred izuzetno visoke temperature koja vlada u Namibiji, a koja je često viša i od 38 stepeni Celzijusa. Ona zadržava vlagu, a istovremeno odbija i insekte.

I kosa je dio kulture

Žene prekrivaju i svoju kosu mješavinom nazvanom otizje, i predstavlja simbol ljepote i identiteta ovog naroda. Kosu pletu u različite i raznobojne pletenice, koje kasnije čuvaju tako što ih mažu otizjeom ili čak i čistom glinom, pa puštaju da se smješa sama stvrdne na suncu.

Nakon toga, nastaju ornamenti na glavi nalik na grnčarije. Upravo su oni duboko ukorijenjeni u tradiciju Himba.

Čiste se na dimu

Umjesto nama uobičajenog kupanja vodom, Himbe se čiste paljenjem smole i drugog mirisnog bilja nad užarenim ugljem. Na taj način nastaje gust aromatični dim, iznad kog čučnu ili sjednu.

Ovaj dim ubija bakterije, uklanja neprijatan miris i ostavlja blag prirodan miris biljaka. Nakon toga, ponovo se mažu otizjeom, pa ritual može da traje i do tri sata dnevno.

(MONDO)