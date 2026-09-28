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Tradicija i standardi ljepote kao nigdje na svijetu: Upoznajte Himbe, žene koje se kupaju samo 3 puta tokom života

Tradicija i standardi ljepote kao nigdje na svijetu: Upoznajte Himbe, žene koje se kupaju samo 3 puta tokom života

Izvor mondo.rs
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Na sjeveru Namibije živi narod Himba, čije se ženje kupaju vodom samo tri puta tokom čitavog života.

Žene plemena Himba se kupaju samo 3 puta u životu Izvor: Shutterstock/chris piason

Na sjeveru Namibije, živi fascinantan polunomadski narod po imenu Himba. Specifični su po tome što se mažu prepoznatljivom bojom gline, dok se njihove žene kupaju samo tri puta tokom života. U oblasti Kaokoland, poznatoj i kao regija Kunene, kao i u južnoj Angoli, žive teško, oslanjajući se samo na goveda i koze koje gaje u borbi za sopstveni opstanak.

Zbog nestašice vode koja je na području gdje žive Himbe vrijedna koliko i nama dijamant, žene se kupaju samo tri puta u toku života - pri rođenju, prije braka i pred smrt. Umjesto toga, svoje tijelo svako jutro prekrivaju mješavinom crvene gline, životinjske masti i biljne paste, poznatu i kao otizje.

Pogledajte kako živi ovaj narod:

Otizje štiti njihovu kožu od bakterija, a nastaje nakon ručnog usitnjavanja okera manjim kamenjem. Osim toga, služi i da zaštiti tijelo od negativnih posljedica nastalih usred izuzetno visoke temperature koja vlada u Namibiji, a koja je često viša i od 38 stepeni Celzijusa. Ona zadržava vlagu, a istovremeno odbija i insekte.

I kosa je dio kulture

Žene prekrivaju i svoju kosu mješavinom nazvanom otizje, i predstavlja simbol ljepote i identiteta ovog naroda. Kosu pletu u različite i raznobojne pletenice, koje kasnije čuvaju tako što ih mažu otizjeom ili čak i čistom glinom, pa puštaju da se smješa sama stvrdne na suncu.

Nakon toga, nastaju ornamenti na glavi nalik na grnčarije. Upravo su oni duboko ukorijenjeni u tradiciju Himba.

Čiste se na dimu

Umjesto nama uobičajenog kupanja vodom, Himbe se čiste paljenjem smole i drugog mirisnog bilja nad užarenim ugljem. Na taj način nastaje gust aromatični dim, iznad kog čučnu ili sjednu.

Ovaj dim ubija bakterije, uklanja neprijatan miris i ostavlja blag prirodan miris biljaka. Nakon toga, ponovo se mažu otizjeom, pa ritual može da traje i do tri sata dnevno.

(MONDO)

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Namibija pleme

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