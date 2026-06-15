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Žene imaju ljubavnike, odlučuju o razvodu i uzimaju imovinu: Pleme Tuarega ima pravila koja mnoge ostavljaju bez riječi

Žene imaju ljubavnike, odlučuju o razvodu i uzimaju imovinu: Pleme Tuarega ima pravila koja mnoge ostavljaju bez riječi

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Dok se u mnogim tradicionalnim društvima od žena očekuje potčinjenost muškarcima, kod Tuarega, naroda koji živi širom Sahare, situacija je potpuno drugačija. Žene poseduju šatore i stoku, biraju partnere, a razvod se ne smatra sramotom.

Žene biraju muževe, a muškarci nose velove: Neverovatni običaji naroda koji ruši sve tabue Izvor: Souleymane Ag Anara / AFP / Profimedia

Tuarezi naseljavaju dijelove Sahare i oblasti Sahela u sjevernoj Africi, prije svega u Libiji, Maliju, Nigeru, Alžiru i Burkini Faso. Riječ je o polunomadskom narodu koji se sezonski kreće sa svojim stadima, dok se u određenim periodima vraća na područja na kojima uzgaja usjeve.

Naziv Tuareg potiče iz arapskog jezika i često se prevodi kao "oni koje je Bog napustio", dok oni sebe nazivaju Imohag, što znači "slobodni ljudi".

Vjeruje se da vode porijeklo od sjevernoafričkih Berbera, a govore jezikom tamašek.

Žene imaju slobodu izbora partnera

Iako su muslimani, Tuarezi imaju običaje koji se značajno razlikuju od mnogih drugih islamskih zajednica.

Predbračni odnosi ne smatraju se tabu temom, a mlade žene imaju veliku slobodu u izboru partnera. Privatnost je veoma važna, pa se udvaranje odvija diskretno i u skladu sa pravilima zajednice.

Prema običajima ovog naroda, muškarac može tokom noći da posjeti djevojku u njenom šatoru, dok članovi porodice takve susrete uglavnom ignorišu. Od mladića se očekuje da ode prije svitanja, a djevojka naredne večeri može da primi drugog udvarača ukoliko to želi.

Muškarci nose velove, žene ne

Jedna od najpoznatijih karakteristika Tuarega jeste da muškarci, a ne žene, pokrivaju lice.

Tuareški muškarci nose indigo-plave velove zbog kojih ih putopisci često nazivaju "plavim ljudima Sahare". Veo postaje dio njihovog identiteta nakon posebnog obreda koji se obavlja kada uđu u pubertet.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Pored toga što simbolizuje zrelost i spremnost za brak, vjeruje se da veo štiti od zlih duhova.

Žene, za razliku od mnogih drugih islamskih zajednica, ne pokrivaju lice.

Izvor: Nicolas Remene / Zuma Press / Profimedia

Žene biraju muževe i zadržavaju imovinu

Udvaranje među Tuarezima često uključuje poeziju. Muškarci pišu stihove kako bi osvojili naklonost žena, dok i žene ponekad uzvraćaju pjesmama posvećenim muškarcima.

Konačnu odluku o izboru supružnika najčešće donose žene.

Ni nakon sklapanja braka one ne gube svoj društveni položaj. Šator i stoka ostaju u njihovom vlasništvu, a porodično porijeklo prati se po ženskoj liniji.

Žene takođe imaju pravo na nasljedstvo i učestvuju u donošenju važnih odluka u zajednici.

Razvod nije sramota

Za razliku od mnogih tradicionalnih društava, kod Tuarega razvod nije društvena stigma.

Nakon razvoda žena zadržava svoju imovinu, dok se muškarac najčešće vraća u dom svoje majke. Ponovni brakovi su uobičajeni i društveno prihvaćeni.

Porodice ponekad čak organizuju okupljanja nakon razvoda kako bi se znalo da je žena ponovo slobodna i spremna za novu vezu.

Promjene pod uticajem ekstremizma

Tuarezi su vijekovima bili poznati po trgovini karavanima preko Sahare i po relativno liberalnom položaju žena.

Međutim, posljednjih godina njihova kultura suočava se sa pritiscima ekstremističkih grupa poput ISIS-a i Boko Harama koje djeluju u pojedinim dijelovima sjeverne i zapadne Afrike.

Prema pojedinim istraživačima i poznavaocima ovog naroda, tradicionalni običaji Tuarega polako se mijenjaju. Sve više žena počinje da nosi hidžab, a pojedini smatraju da se time postepeno gube karakteristike koje su ovu zajednicu vijekovima činile jedinstvenom.

Sa populacijom od oko milion ljudi rasutih širom sjeverne Afrike, Tuarezi i danas predstavljaju jednu od najneobičnijih i najzanimljivijih zajednica na svijetu.

 (Homegrown/Mondo) 

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pleme Afrika

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