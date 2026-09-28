Koji namještaj vrijedi skupo platiti? A gdje u domu ne treba trošiti mnogo novca?

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Neki enterijeri izgledaju lijepo na fotografijama, naročito na reklamnim panoima dotjeranim da privuku pažnju kupaca. Međutim, život u kući sa tim komadima odmah pokaže da li je namještaj zaista udoban, da li se kuhinja lako održava, jesu li vam ormarići u kupatilu stvarno funkcionalni.

Pravi dom se ne može kupiti po katalozima, on se gradi promišljeno i pažljivo, a dobro je da znate u šta vrijedi uložiti već u startu, a šta može da sačeka.

Evo gdje arhitekte i dizajneri savjetuju da ne pravite kompromise, a koje kupovine možete i da preskočite.

U koji namještaj vrijedi uložiti novac

Ugaone garniture i sofe: To je težište vaše dnevne sobe, mjesto gdje se život dešava. Sofe treba da budu od čvrste građe i presvučene vrhunskim štofom. Ako vam je neudobno tu gdje porodica sjedi svakog dana, i malo novca je veliki trošak. Ako uspijete da kupite dobru ugaonu garnituru, sofu, trosjed ili dvosjed, možete godinama da ih presvlačite ili prekrivate, a one jeftine ćete morati da mijenjate već poslije prve sezone.

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Radne površine i podovi: U kuhinjama i kupatilima voda, toplota i svakodnevno habanje ne praštaju kompromise. Zato za radne površine i podove treba izabrati kvalitetne pločice, mermer ili kvarcit, jer treba da traju decenijama.

U kuhinjama i kupatilima voda, toplota i svakodnevno habanje ne praštaju kompromise. Zato za radne površine i podove treba izabrati kvalitetne pločice, mermer ili kvarcit, jer treba da traju decenijama. U galeriji pogledajte ideje za modernu kuhinju.

Vidi opis 3 stvari u kući koje treba dobro platiti: Gdje možete da uštedite, a na šta ne smijete da žalite novac kuhinja kuhinja Pločice u tamnim bojama Kuhinja i dnevna soba moderna kuhinja moderna kuhinja kuhinja Moderna zelena kuhinja Kuhinja Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Shutterstock Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Shutterstock Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Sheila Say/Shutterstock Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: followtheflow/shutterstock Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Shutterstock Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Shutterstock Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Pinkystock/Shutterstock Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: followtheflow/shutterstock Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 10 10 / 10

Krevet i dušek u spavaćoj sobi: U oazi u kojoj počinje i završava vaš dan ne treba da se štedi. Čvrst ram od punog drveta ili metala i vrhunski dušek nisu luksuz, već investicija u sopstveni mir i zdravlje.

spavaća soba

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Kod kojeg namještaja možete da uštedite

Trpezarijski stolovi i privremene alternative: Ako vam savršen masivni sto trenutno probija budžet, dizajneri podsjećaju da svaki običan, pristupačan sto preko noći možete pretvoriti u vrhunski komad uz pomoć dobrog, teškog lanenog stolnjaka.

Ako vam savršen masivni sto trenutno probija budžet, dizajneri podsjećaju da svaki običan, pristupačan sto preko noći možete pretvoriti u vrhunski komad uz pomoć dobrog, teškog lanenog stolnjaka. Ukrasni detalji i tkanine: Jastuci, zavjese, lampe, tepisi i sitna dekoracija nisu elementi u koje treba ulagati čitavo bogatstvo na samom početku. Dom se gradi sloj po sloj, a ove stvari se najlakše mijenjaju onako kako se vaši ukusi i sezone mijenjaju.

Jastuci, zavjese, lampe, tepisi i sitna dekoracija nisu elementi u koje treba ulagati čitavo bogatstvo na samom početku. Dom se gradi sloj po sloj, a ove stvari se najlakše mijenjaju onako kako se vaši ukusi i sezone mijenjaju. Dekoracije u trendu: Bilo kakvi masovni, pomodni trendovi u namještaju ili antikvitetima koji su trenutno preplavili mreže nisu vrijedni ulaganja. Ono što je danas hit, sutra djeluje istrošeno, pa je bolje sačekati i birati komade koji će vama dugo pružati uživanje.

U galeriji pogledajte kako je renovirana jedna lijepa mala kuća.