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3 stvari u kući koje treba dobro platiti: Gdje možete da uštedite, a na šta ne smijete da žalite novac

3 stvari u kući koje treba dobro platiti: Gdje možete da uštedite, a na šta ne smijete da žalite novac

Izvor Lepa i srećna
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Koji namještaj vrijedi skupo platiti? A gdje u domu ne treba trošiti mnogo novca?

Vodič za kupovinu namještaja: U šta uložiti novac, a gdje uštedjeti Izvor: Shutterstock

Neki enterijeri izgledaju lijepo na fotografijama, naročito na reklamnim panoima dotjeranim da privuku pažnju kupaca. Međutim, život u kući sa tim komadima odmah pokaže da li je namještaj zaista udoban, da li se kuhinja lako održava, jesu li vam ormarići u kupatilu stvarno funkcionalni.

Pravi dom se ne može kupiti po katalozima, on se gradi promišljeno i pažljivo, a dobro je da znate u šta vrijedi uložiti već u startu, a šta može da sačeka.

Evo gdje arhitekte i dizajneri savjetuju da ne pravite kompromise, a koje kupovine možete i da preskočite.

U koji namještaj vrijedi uložiti novac

  • Ugaone garniture i sofe: To je težište vaše dnevne sobe, mjesto gdje se život dešava. Sofe treba da budu od čvrste građe i presvučene vrhunskim štofom. Ako vam je neudobno tu gdje porodica sjedi svakog dana, i malo novca je veliki trošak. Ako uspijete da kupite dobru ugaonu garnituru, sofu, trosjed ili dvosjed, možete godinama da ih presvlačite ili prekrivate, a one jeftine ćete morati da mijenjate već poslije prve sezone.
Izvor: AI info / Lepa&Srećna

  • Radne površine i podovi: U kuhinjama i kupatilima voda, toplota i svakodnevno habanje ne praštaju kompromise. Zato za radne površine i podove treba izabrati kvalitetne pločice, mermer ili kvarcit, jer treba da traju decenijama.
  • U galeriji pogledajte ideje za modernu kuhinju.

  • Krevet i dušek u spavaćoj sobi: U oazi u kojoj počinje i završava vaš dan ne treba da se štedi. Čvrst ram od punog drveta ili metala i vrhunski dušek nisu luksuz, već investicija u sopstveni mir i zdravlje.
spavaća soba
Izvor: Shutterstock

Kod kojeg namještaja možete da uštedite

  • Trpezarijski stolovi i privremene alternative: Ako vam savršen masivni sto trenutno probija budžet, dizajneri podsjećaju da svaki običan, pristupačan sto preko noći možete pretvoriti u vrhunski komad uz pomoć dobrog, teškog lanenog stolnjaka.
  • Ukrasni detalji i tkanine: Jastuci, zavjese, lampe, tepisi i sitna dekoracija nisu elementi u koje treba ulagati čitavo bogatstvo na samom početku. Dom se gradi sloj po sloj, a ove stvari se najlakše mijenjaju onako kako se vaši ukusi i sezone mijenjaju.
  • Dekoracije u trendu: Bilo kakvi masovni, pomodni trendovi u namještaju ili antikvitetima koji su trenutno preplavili mreže nisu vrijedni ulaganja. Ono što je danas hit, sutra djeluje istrošeno, pa je bolje sačekati i birati komade koji će vama dugo pružati uživanje.

U galeriji pogledajte kako je renovirana jedna lijepa mala kuća.

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Tagovi

dom uređenje doma namještaj

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