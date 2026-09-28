Pobjednik Slagalice učitelj na Kosovu i Metohiji: U finalnoj epizodi sve vrijeme gubio, učenici navijali za njega

Dragan Brzaković, učitelj iz Plemetine, pobijedio je u kvizu "Slagalica" i poručuje djeci da ne odustaju od učenja i čitanja.

Izvor: Kosovo online/youtube

Dragan Brzaković, učitelj u Osnovnoj školi "Sveti Sava“ u Plemetini na Kosovu i Metohiji, pobjednik je 200. ciklusa kultnog kviza Slagalica.

Put do pobjede nije bio lak, a za kviz znanja, kako kaže, priprema se tokom čitavog života. I dok se u svijetu tehnologije trudi da svoje znanje prenese na učenike, poruka je, navodi on, jasna - čitajte.

Nakon osvajanja kviza Slagalica, pristigle su čestitke, ali kako navodi Brzaković, put do pobjede nije bio lak.

"Svi moji prijatelji, učenici, rodbina, kolege sa posla bili su oduševljeni. Nakon osvajanja prvog mjesta, svi su redom čestitali. Zapravo, nisam u prvom trenutku mogao da vjerujem šta sam uradio. U toj finalnoj epizodi ja sam sve vrijeme gubio, ali sam sustizao i na kraju sam došao do pobjede. Nije baš lako. Naporno je, treba prije svega dosta koncentracije, da budete smireni dok učestvujete u kvizu, da se koncentrišete na svaku igru jer svaki poen je veoma važan da biste došli do samog kraja ciklusa“, ispričao je Brzaković za Kosovo online.

Dragan Brzaković pobednik Slagalice Izvor: Youtube / Kosovo Online

Dragan navodi da priprema za kviz traje tokom čitavog života.

"Čovjek se uči od malih nogu. Od polaska u školu, i ranije, uči čitanjem knjiga. Roditelji, kad ste mali, normalno, čitaju vam knjige, a ako vas interesuje to, vi ćete da nastavite dalje. A ja vjerujem da je do tog uspjeha dovelo i to što je moj pokojni otac svakog petka, kada sam ja bio drugi razred osnovne škole, donosio Politikin zabavnik i ja sam to čitao sam. Više me interesovalo šta piše u Politikinom zabavniku nego, na primjer, u nekoj školskoj knjizi. Tako da je to jedan početak, a zatim sam rješavao enigmatiku i to mi je bilo interesantno. Obično kad me pitaju ljudi: ´Odakle ti toliko znanja´, ja im kažem kroz šalu: ´Pa, znate, imam jednu kutijicu tamo negdje u svom mozgu i onda izvučem informaciju i plasiram je´“, kaže Brzaković.

Brzaković najavljuje nova takmičenja, a poruka djeci i, pre svega, njegovim učenicima, je da ne odustaju.

"Za mene je ovo bilo ogromno i lijepo iskustvo. Potrudiću se da i svojim učenicima i nekim prijateljima koji bi htjeli bi da se prijave, ali nemaju hrabrosti, da ih ohrabrim da se prijave na takmičenje, jer znam da imaju dosta znanja. Naravno da ću nastaviti i da se bavim tim mojim hobijem i učestvovaću vjerovatno na još nekim kvizovima. Moja poruka djeci je da nastave da uče i da se nikad u životu ne predaju. Prije svega da postanu dobri ljudi, jer ih ja tome učim svakoga dana“, kaže on.

Izvor: Kosovo Online Printscreen

I sam primjećuje da u današnje vrijeme djeca nisu toliko zainteresovana za čitanje, već se više fokusiraju na informacije sa društvenih mreža.

"Djeca u današnje vrijeme nisu toliko zainteresovana za čitanje. Više ih interesuju informacije koje se pojavljuju na internetu. Oni koriste mobilne telefone i vrlo rijetko mogu da održe pažnju, da se koncentrišu na jednu stvar i da se fokusiraju na to. Obično prelaze sa informacije na informaciju i veoma je teško održati njihovu pažnju. Ja se stvarno trudim, pokušavam na razne načine da ih animiram. Nadam se da u tome ponekad i uspijem, a ne možete stalno da ih držite pod koncentracijom jer malo-malo neko tamo progovori, skrene pažnju na drugu stranu i onda se ostali učenici uzbude dok su na času i poremeti se ta njihova koncentracija“, navodi Brzaković.

Iako smatra da se tačnije informacije mogu pronaći u knjigama i enciklopedijama, kao prosvetni radnik, svjestan je da je tehnologija nezaobilazna.

"Kao prosvjetni radnici, moramo da se držimo te tehnologije donekle, ali ujedno ne mislim da je tehnologija jedino i glavno rješenje da bismo poboljšali proces nastave, jer bi tu trebalo prije svega da se usklade i tradicionalna nastava i nova tehnologija da bi to dalo neke bolje rezultate“, izjavio je Brzaković.

Izvor: pritnscreen/youtube/RTS Slagalica

(Mondo)