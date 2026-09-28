Nije se znalo ni da li će preživjeti, a danas drži svjetski rekord: Upoznajte Erebus, mačku sa 29 prstiju

Erebus Anomali je mačka iz Viskonsina, koja je od maja ove godine novi nosilac Ginisovog rekorda za mačku sa najvećim brojem prstiju.

Izvor: Facebook/Kendra Schultz/ Blue Northern Maine coons screenshot

Jedinstvena priča mačka po imenu Erebus Anomali privukla je pažnju cijelog svijeta, kada se internetom proširila vijest da je upravo ona nosilac Ginisovog svjetskog rekorda za mačku sa najvećim brojem prstiju na svijetu.

Genetska "greška" ju je dovela do rekorderke

Erebusov neobično veliki broj prstiju posljedica je genetske osobine poznate kao polidaktilija, zbog koje se neke mačke rađaju sa dodatnim člancima. Značajnu predispoziciju za ovu mutaciju ima i rasa mačke mejn kun, kojoj Erebus i pripada.

Pored toga, Erebusov biološki otac rođen je sa po šest prstiju na svakoj šapi, što mu je ukupno 24 prsta - šest više od uobičajenog broja kod mačaka, kako je prenio ABC. Smatra se da je to i doprinijelo tome da se Erebus u martu rodi sa osam prstiju na jednoj šapi i po sedam na preostale tri.

Vlasnici "namirisali" titulu još prvih dana

Erebus je imala ukupno jedan prst više od prethodnog rekorda od 28 prstiju, koji je 2002. godine postavila kanadska mačka po imenu Džejk. Taj rekord je u martu izjednačilo mače iz Mičigena po imenu Tobi.

Pogledajte kako izgleda ova mačka i njeni vlasnici:

Erebusovi vlasnici, Kendra Vandenblumer i Hanter Net iz Viskonsina, kasnije su za lokalnu televiziju WFRV rekli da im je vrlo brzo postalo jasno da bi njihova mačka mogla da postavi novi rekord.

Bolest otežala stvari

Međutim, Erebusu je prvo predstojao mnogo veći izazov od samog procesa verifikacije Ginisovog rekorda.

U jednom trenutku, nakon što su primjetili da njihova mačka diše na usta, vlasnici su ubrzo saznali i da je Erebus doživio potencijalno smrtonosno zdravstveno stanje poznato kao aspiracioni incident - situaciju u kojoj nešto što bi trebalo da se nalazi u želucu, poput hrane ili tečnosti, dospe u disajne puteve.

Nakon odlaska kod veterinara i dijagnostike upale pluća, stavljen je u komoru sa kiseonikom i započeta je terapija lijekovima. U jednom trenutku, prognoza za Erebusov oporavak bila je veoma loša, ali da rendgenski snimci nisu bili u skladu sa očekivanjima. Naime, bilo je očekivano da na snimcima njegova pluća budu crna, ali su ona bila potpuno bijela, što je bio jedan od prvih znakova da će se Erebus moći oporaviti.

U maju je i potvrđeno da imamo novog nosioca titule

Istovremeno, ti rendgenski snimci imali su još jednu važnu ulogu. Osim što su pokazali da je Erebus prebrodio ozbiljnu zdravstvenu krizu, poslužili su i kao važna dokumentacija uz prijavu koju su vlasnici podneli, kako bi ga Ginisova knjiga rekorda zvanično priznala za novog nosioca titule.

Poznata organizacija, koja vodi bazu sa više od 40.000 svjetskih rekorda, 13. maja 2026. godine je dodijelila Erebusu titulu mačke sa najviše prstiju.

(Mondo)