Kako pomoći mački da smrša: Savjeti vlasnicima za zdraviji život ljubimca

Mačke zdrave tjelesne težine su srećnije i obično duže žive, a gojaznost je najčešći nutritivni poremećaj kod domaćih mačaka, koji se u mnogim slučajevima može spriječiti.

Gojaznost može dovesti do smanjenog kvaliteta života. Mačke sa prekomjernom težinom obično imaju manje fizičkih interakcija sa svojim vlasnicima, a često su manje energične, razigrane i sklonije letargiji.

Takođe, mogu imati povećan rizik od razvoja niza zdravstvenih problema. Zbog toga je važno utvrditi postoje li potencijalni zdravstveni uzroci gojaznosti ljubimca prije početka procesa mršavljenja.

Zdrav plan mršavljenja ne podrazumijeva brza rješenja

Zdrav plan mršavljenja kod mačaka ne nudi brza rješenja, već podrazumijeva prilagođavanje svakodnevnih navika u domu kako biste na najbolji način pomogli svojoj mački.

Najvažniji korak u procesu gubitka viška kilograma jeste utvrditi postoje li zdravstveni problemi koji doprinose debljanju vaše mačke. Ako niste primijetili da se vaša mačka udebljala, nemojte se uvrijediti ako veterinar prilikom godišnjeg pregleda napomene da bi joj koristilo da izgubi nekoliko kilograma, piše Klix.

Obratite pažnju na ishranu

Kvalitet hrane za mačke koja se može kupiti u slobodnoj prodaji varira, a neke vrste mogu sadržavati nepotrebne dodatne šećere, dok druge imaju visok udio masti.

Hrana iz konzerve ima manje kalorija od suve hrane, sadrži veliku količinu vode, lakša je za probavu vaše mačke, a mnoge mačke u njoj uživaju.

Savjetuje se da provjerite čime trenutno hranite svoju mačku i postepeno mijenjate ishranu ako otkrijete da nije tako zdrava kao što ste mislili.

Kretanje je važno za zdravu težinu

Uz praćenje unosa kalorija i osiguravanje kvalitetne ishrane, fizička aktivnost ključna je za održavanje zdrave tjelesne težine vaše mačke, piše „The Spruce Pets“.

Igračke, svakodnevna igra i aktivnosti koje podstiču mačku da se kreće mogu biti dio promjene svakodnevnih navika. Važno je da se intenzitet aktivnosti prilagodi njenom stanju i mogućnostima.

Pratite težinu i promjene u ponašanju

Savjetuje se da vodite pisanu evidenciju o unosu hrane, fizičkoj aktivnosti i sedmičnoj težini. Svake sedmice vagajte mačku na istoj vagi i u isto doba dana.

Sve promjene potrebno je uvoditi postepeno i tempom koji mački odgovara. Smanjenje količine hrane ponekad može navesti mačku da se oglašava ili koristi druge oblike ponašanja kako bi privukla pažnju i izmamila hranu.

Zbog toga je važno da vlasnik bude dosljedan i da promjene u ishrani i aktivnosti uvodi postepeno, uz praćenje zdravstvenog stanja mačke.

(MONDO)