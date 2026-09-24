Nemate dovoljno prostora u hodniku? Ovaj trik sa 30 centimetara može sve da promijeni

Uređujete mali hodnik? Saznajte kako pravilo od 30 centimetara, ogledalo, boje i rasvjeta mogu pomoći da prostor djeluje veće.

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Hodnik je često jedna od najzanemarenijih zona u domu. Nije dovoljno velik da bismo ga doživljavali kao pravu prostoriju, a opet je prvo što vidimo kada uđemo u stan. Kada je uz to uzak i bez mnogo prirodnog svjetla, uređenje postaje svojevrsna mala dizajnerska zagonetka.

Problem pritom nije nužno u tome što nemamo dovoljno kvadrata. Često je stvar u tome kako ih koristimo. Prevelik ormarić, pogrešno postavljeno ogledalo ili gomila stvari ostavljena na podu mogu učiniti da i sasvim pristojno predsoblje djeluje tijesno.

Dobra vijest je da za promjenu atmosfere ne morate da rušite zidove. Nekoliko promišljenih intervencija može napraviti iznenađujuće veliku razliku. Kod uskog hodnika pod je dragocjen i zato ga ne treba zatrpavati nepotrebnim komadima namještaja.

Umjesto klasične komode ili širokog ormarića, mnogo bolje mogu da funkcionišu zidne police, uske konzole i kukice. Takvi elementi ostavljaju pod slobodnijim, zbog čega prostor automatski izgleda prozračnije.

Osim toga, zidne površine često ostanu gotovo potpuno neiskorišćene, pa su idealne za odlaganje ključeva, torbi, šešira ili drugih sitnica koje inače završe na prvoj dostupnoj površini. Ako vam treba više prostora za odlaganje, razmislite i o elementima koji idu prema plafonu. Stvari koje ne koristite svakodnevno mogu se odložiti visoko, dok ono što vam treba svakog dana ostaje nadohvat ruke.

Pravilo od 30 centimetara može biti dobra početna tačka

Kod uskih hodnika dubina namještaja postaje posebno važna. Klasični komadi često su projektovani za veće prostorije, pa ormari dubine oko 60 centimetara mogu zauzeti prevelik dio prolaza.

Zato se kod planiranja malog predsoblja često pominje dubina od oko 30 centimetara kao praktična početna mjera za pliće elemente.

To nije univerzalno pravilo kojeg morate slijepo da se držite, ali može pomoći kada birate konzolu, ormarić za obuću ili policu. Najvažnije je da nakon postavljanja nameštaja ostane dovoljno prostora za normalno kretanje.

Uostalom, hodnik prije svega treba da bude prolaz, a tek onda prostor za odlaganje i dekoraciju.

Ogledalo ne mora da bude samo praktičan dodatak

Veliko ogledalo jedan je od najjednostavnijih trikova za mali hodnik, ali nije svejedno gde ćete ga postaviti. Umjesto da ga okačite tamo gdje vam je ostao slobodan komad zida, pokušajte da razmislite o tome šta će se u njemu reflektovati.

Ako hvata pogled prema svjetlijoj prostoriji, prozoru ili zanimljivom detalju enterijera, može stvoriti utisak dubine koji u stvarnosti ne postoji.

U veoma uskom hodniku dobro mogu izgledati i visoka ogledala koja vizuelno naglašavaju visinu prostora. Ako nemate dovoljno mjesta za samostojeći model, zidno ogledalo odradiće isti posao bez zauzimanja poda.

Melted ogledala su potpuni hit u uređenju enterijera, pogledajte kako izgledaju:

Manje je ponekad zaista više

Jedna od najčešćih grešaka kod malih hodnika jeste pokušaj da u njih uguramo sve što bi se moglo pronaći u velikom predsoblju. Ormar za jakne, ormarić za cipele, klupa, komoda, stalak za kišobrane, dekoracije i nekoliko korpi možda zvuče praktično na papiru, ali u stvarnom prostoru vrlo brzo stvaraju vizuelni haos.

Zato prije kupovine novog komada nameštaja vredi napraviti malu inventuru. Šta vam u hodniku zaista treba? Šta može biti odloženo negde drugdje? I može li jedan element da preuzme dvije funkcije?

Na primjer, uska klupa sa prostorom za obuću može zamijeniti dva zasebna komada, dok ogledalo sa malom policom istovremeno može biti dekoracija i mjesto za odlaganje ključeva.

Boje mogu da promijene cijeli utisak

Ako je vaš hodnik uzak i taman, boja zidova može imati mnogo veći uticaj nego što se na prvi pogled čini. Svjetlije nijanse reflektuju više svjetlosti i mogu pomoći da prostor izgleda otvorenije.

Bijela je klasičan izbor, ali nije jedina opcija. Topla bijež, nježna siva, boja slonovače ili veoma svjetle pastelne nijanse mogu prostoru dati više karaktera bez vizuelnog opterećenja.

Ako ipak želite tamniju boju, ne morate je automatski izbaciti iz igre. Ponekad upravo tamniji ton može stvoriti efekat elegantnog, intimnog prostora, naročito ako ga pratite dobrom rasvjetom i nekoliko pažljivo odabranih detalja.

Vidi opis Nemate dovoljno prostora u hodniku? Ovaj trik sa 30 centimetara može sve da promijeni Hodnik Opremanje malog hodnika Klupa za hodnik za delom za cipele Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Joseph Hendrickson/Shutterstock Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Shutterstock.AI Generator/Shutterstock Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Sheila Say/Shutterstock Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Joseph Hendrickson/Shutterstock Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Dariusz Jarzabek/Shutterstock Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 8 / 8

Rasvjeta je posebno važna u hodniku

Budući da hodnici često nemaju sopstveni prozor, rasveta može napraviti razliku između prostora koji djeluje hladno i skučeno i onoga koji izgleda prijatno i promišljeno uređeno.

Umjesto jednog snažnog izvora svjetla na sredini plafona, razmislite o kombinaciji više manjih izvora.

Zidne lampe, rasvjeta uz ogledalo ili diskretna LED rasveta mogu ravnomernije osvetliti prostor i naglasiti njegove najbolje dijelove, piše Fashion. Toplije svjetlo takođe može učiniti predsoblje prijatnijim, posebno tokom jeseni i zime, kada u stan ulazimo iz hladnijeg i tamnijeg spoljašnjeg prostora.

Ostavite barem jedan dio zida "praznim"

Možda zvuči kontradiktorno, ali mali hodnik ne mora biti maksimalno iskorišćen baš u svakom centimetru. Prazan zid može biti ono što prostoru daje malo vazduha.

Umjesto niza polica, okvira, kukica i dekoracija, ponekad je dovoljno odabrati jedan veći element koji će privući pažnju.

To može biti upečatljivo ogledalo, zanimljiva fotografija, umjetnički print ili lampa. Kada nema previše konkurencije, takav detalj može postati glavna vizuelna tačka hodnika.

Na kraju, dobro uređen mali hodnik nije onaj u koji smo uspjeli da naguramo najviše stvari. To je onaj u kojem svaka stvar ima svoje mjesto, prolaz je slobodan, a prostor uprkos manjku kvadrata djeluje svjetlo, uredno i dovoljno prozračno.