Nemate mjesta za ormarić za cipele? Ovih 5 rješenja oslobađaju hodnik i kriju nered.

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Veliki cipelarnik nije jedini način da obuća bude uredno složena – neka od najboljih mjesta vjerovatno već imate u domu.

Uz nekoliko jednostavnih trikova možete iskoristiti i prostor koji se obično potpuno zanemaruje.

Posebno praktična rješenja postoje i za male hodnike, ali i za domove u kojima se obuća svih ukućana brzo nagomila.

Ako vam se cipele, patike i papuče svakodnevno gomilaju u hodniku, a za veliki cipelarnik jednostavno nemate dovoljno prostora, ne morate da se pomirite sa vječitim neredom.

Postoje mnogo jednostavnija rješenja koja zauzimaju minimum prostora, a mogu da prime iznenađujuće mnogo obuće.

Umjesto da gledate samo u pod i pokušavate da pronađete još jedan slobodan ugao, pogledajte vrata, zidove i visoke police. Upravo se na tim mjestima često krije dodatni prostor koji može potpuno promijeniti organizaciju malog hodnika.

Pogledajte fenomenalne ideje koje štede prostor:

Vidi opis Zaboravite hodnik pun obuće i velike cipelarnike: 5 praktičnih i modernih rješenja za uredan mali stan 1. Iskoristite prostor iza vrata - Jedno od najpraktičnijih mesta za odlaganje obuće često je ono na koje uopšte ne pomislimo - prostor iza vrata. Viseći organizatori za obuću mogu da prime veliki broj pari, a pritom ne zauzimaju ni centimetar podne površine. Svaki par može imati svoje mesto, dok pod ostaje slobodan i lakši za čišćenje. Ako vrata nisu pogodna za organizator ili ne želite da ih dodatno opterećujete, dobra alternativa mogu biti zidni džepovi za odlaganje. Posebno su korisni u malim hodnicima u kojima je svaki slobodan centimetar dragocen. 2. Prozirne kutije koriste prostor u visinu - Ako volite da sve izgleda uredno, ali ne želite klasičan ormarić, prozirne modularne kutije mogu biti veoma praktično rešenje. Mogu se slagati jedna na drugu, pa se umesto širine koristi visina prostora. Osim toga, ne moraju da budu smeštene u hodniku – mogu stati ispod stepenica, u ormar, ostavu ili neki drugi neiskorišćeni ugao. Još jedna prednost je što se kroz prozirne stranice odmah vidi koji se par nalazi unutra. Nema više otvaranja kutije po kutije u potrazi za omiljenim cipelama. 3. Velika pletena korpa skriva nered za nekoliko sekundi - U domu sa više ukućana nije uvek realno očekivati da će svi svaki put uredno složiti obuću. Zato ponekad najbolje funkcioniše najjednostavnije rešenje – velika pletena korpa sa poklopcem. U nju se obuća može brzo skloniti kada nema vremena za detaljno organizovanje. Za razliku od obične plastične kutije, pletena korpa može izgledati kao deo enterijera i lepo se uklopiti u hodnik. Najbolje je koristiti je za obuću koja se često nosi, dok cipele koje se ređe koriste mogu biti odložene na neko drugo mesto. 4. Pretvorite vrh ormara u dodatni prostor - Visoke police i vrhovi ormara često ostaju potpuno neiskorišćeni, iako upravo oni mogu ponuditi iznenađujuće mnogo prostora za odlaganje. Jednostavan drveni stalak za cipele može se postaviti na najvišu policu, pa se obuća koju ne nosite svakodnevno može skloniti van vidokruga. Ovo je posebno zgodno za sezonsku obuću. Tako se oslobađa prostor u hodniku, a koristi se deo nameštaja koji bi inače ostao prazan. 5. Kolica na točkićima mogu biti spas za dečju obuću - Kada su u pitanju deca, obuća ume da se pojavi bukvalno svuda. Kolica sa policama na točkićima zato mogu biti praktično rešenje za patike, papuče i obuću koja se svakodnevno koristi. Njihova najveća prednost je mobilnost. Mogu stajati u hodniku kada su potrebna, a lako se pomeraju kada treba usisati ili napraviti više prostora. Kod modela sa mrežastim policama ipak treba računati na to da prljavština sa đonova može padati kroz otvore. Problem se lako rešava papirom, podlogom koja se može prati ili manjom stazom postavljenom ispod kolica. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Shutterstock Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 5 5 / 5

Mali hodnik ne mora da znači i veliki nered

Suština je jednostavna: ne morate da pronađete mjesto za veliki cipelarnik - dovoljno je da pametnije iskoristite mjesta koja već imate, prenosi Bizportal. Tako hodnik može izgledati urednije i prostranije, a svakodnevno održavanje reda postaje mnogo lakše.