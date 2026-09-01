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Zaboravite hodnik pun obuće i velike cipelarnike: 5 praktičnih i modernih rješenja za uredan mali stan

Zaboravite hodnik pun obuće i velike cipelarnike: 5 praktičnih i modernih rješenja za uredan mali stan

Izvor Lepa i srećna
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Nemate mjesta za ormarić za cipele? Ovih 5 rješenja oslobađaju hodnik i kriju nered.

Kako organizovati obuću u malom hodniku bez velikog cipelarnika Izvor: Shutterstock, haryo setyadi
  • Veliki cipelarnik nije jedini način da obuća bude uredno složena – neka od najboljih mjesta vjerovatno već imate u domu.
  • Uz nekoliko jednostavnih trikova možete iskoristiti i prostor koji se obično potpuno zanemaruje.
  • Posebno praktična rješenja postoje i za male hodnike, ali i za domove u kojima se obuća svih ukućana brzo nagomila.

Ako vam se cipele, patike i papuče svakodnevno gomilaju u hodniku, a za veliki cipelarnik jednostavno nemate dovoljno prostora, ne morate da se pomirite sa vječitim neredom.

Postoje mnogo jednostavnija rješenja koja zauzimaju minimum prostora, a mogu da prime iznenađujuće mnogo obuće.

Umjesto da gledate samo u pod i pokušavate da pronađete još jedan slobodan ugao, pogledajte vrata, zidove i visoke police. Upravo se na tim mjestima često krije dodatni prostor koji može potpuno promijeniti organizaciju malog hodnika.

Pogledajte fenomenalne ideje koje štede prostor:

Mali hodnik ne mora da znači i veliki nered

Suština je jednostavna: ne morate da pronađete mjesto za veliki cipelarnik - dovoljno je da pametnije iskoristite mjesta koja već imate, prenosi Bizportal. Tako hodnik može izgledati urednije i prostranije, a svakodnevno održavanje reda postaje mnogo lakše.

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Tagovi

obuća hodnik

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