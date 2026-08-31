Već je proglašena boja za 2027. godinu: Unosi mir u dom i slaže se gotovo sa svim, a evo kako izgleda

Behr je proglasio Grounded svojom bojom 2027. godine. Pogledajte kako izgleda ova zagasita maslinastozelena nijansa i kako da je unesete u svoj dom.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Jedna prirodna nijansa bi mogla obilježiti 2027. godinu.

Unosi toplinu i mir u svaki prostor.

Lako se kombinuje sa drvetom, kamenom i neutralnim tonovima.

Poslije godina dominacije bijele, sive, bež i drugih neutralnih nijansi, enterijeri se ponovo okreću bojama inspirisanim prirodom. Jedan od velikih proizvođača boja upravo je predstavio nijansu za koju vjeruje da će obilježiti 2027. godinu, a izbor je pao na zagasitu maslinastozelenu.

Kompanija Behr Paint proglasila je Grounded (T27-01) svojom bojom godine za 2027. Riječ je o nijansi koja se nalazi između maslinaste i boje mahovine, uz diskretne smeđe podtonove. Behr je opisuje kao toplu, prirodnu i dovoljno neutralnu da se može koristiti u različitim prostorima.

Iako je zelena, Grounded ne djeluje intenzivno niti upadljivo. Upravo zbog toga može biti zanimljiva alternativa klasičnim neutralnim bojama, posebno ako želite da prostor izgleda toplije i povezanije sa prirodom, ali ne želite jarke tonove.

Zašto je Grounded izabrana za boju 2027. godine?

Izbor boje godine nije samo pitanje trenutne popularnosti jedne nijanse. Behr navodi da je njegov tim proučavao šire trendove u dizajnu i način na koji se mijenjaju očekivanja od prostora u kojima živimo.

Jedan od pravaca koji se izdvojio jeste povratak prirodnim i zemljanim tonovima. Umjesto hladnih i izrazito minimalističkih enterijera, sve više pažnje dobija uređenje koje prostoru daje toplinu, dubinu i osjećaj udobnosti.

Grounded je zamišljena upravo u tom pravcu. Njena maslinastozelena osnova podsjeća na lišće i mahovinu, dok smeđi podton doprinosi tome da se lako poveže sa drvetom, kamenom i drugim prirodnim materijalima.

Behr je ovu nijansu predstavio kao boju koja može pomoći da prostor djeluje smirenije, toplije i prijatnije za svakodnevni život.

Kompanija je uz izbor boje godine objavila i rezultate istraživanja sprovedenog na 1.000 Amerikanaca. Prema tim podacima, 77 odsto ispitanika navodi da se okreće prirodi kada život postane haotičan. Istraživanje je sprovedeno od 23. juna do 2. jula 2026. godine, uz marginu greške od plus ili minus tri procentna poena.

Kako izgleda Grounded?

Ako bismo ovu nijansu pokušali opisati bez kataloškog broja, najlakše je zamisliti prigušenu maslinastozelenu koja ima nešto topline i dubine zahvaljujući smeđem podtonu.

Nije toliko svijetla da djeluje pastelno, ali nije ni izrazito tamna. Zbog toga može funkcionisati i kao dominantna boja u prostoriji i kao detalj.

Behr je koristi na zidovima, ali i na kuhinjskim elementima, policama, namještaju i drugim površinama. Na njihovim primjerima Grounded se pojavljuje u dnevnim sobama, radnim prostorima, spavaćim sobama, kupatilima i kuhinjama, kao i na spoljnim površinama.

Ne morate okrečiti cijelu sobu u zeleno

Jedna od prednosti ove nijanse jeste što ne morate da je koristite na svim zidovima da biste dobili efekat.

Ako vam je maslinastozelena previše smjela za čitavu prostoriju, možete je uvesti kroz:

jedan akcentni zid,

kuhinjske elemente,

komodu ili policu,

drvene obloge,

vrata,

manje dekorativne detalje.

Za one koji žele izraženiji efekat, Grounded se može koristiti i kao glavna boja zidova. Behr je, između ostalog, preporučuje za dnevne i radne sobe, spavaće sobe, kuhinje i kupatila.

Sa kojim bojama se najbolje kombinuje?

Prirodno drvo jedan je od najlogičnijih izbora. Toplina drveta dodatno naglašava zemljani karakter Groundeda, dok zelena daje prostoru više dubine.

Dobro će izgledati i uz krem, bež i tople neutralne nijanse, posebno ako želite miran i nenametljiv enterijer.

Za nešto smjeliji rezultat možete je kombinovati sa plavim tonovima ili tamnijim nijansama. Upravo je kombinovanje toplih i hladnijih boja jedan od pravaca koji Behr ističe u svojoj paleti za 2027. godinu.

Grounded je dio šire palete za 2027. godinu

Grounded nije predstavljena sama. Ona je centralna nijansa Behr-ove Color Trends Palette za 2027. godinu, koja obuhvata različite tople neutralne, zemljane, ružičaste, glinene i plave tonove.

Među njima su, između ostalih, Sedona Pink, nježna smećkasto-breskvasta nijansa, Denim Light, svijetloplava boja koja je ponovo uvedena u kolekciju, i Nightfall, tamna plavkasta nijansa. Kompletna paleta sadrži 21 nijansu, sa Groundedom kao centralnom bojom.

To pokazuje da trend za narednu godinu nije zasnovan na tome da čitav dom bude u jednoj boji. Naprotiv, ideja je u slojevitom kombinovanju toplih i hladnijih tonova.

Boja godine nije pravilo, već pokazatelj trenda

Važno je imati na umu da izbor kompanije Behr ne znači da je Grounded "zvanična" boja svih enterijera u 2027. godini.

Proizvođači boja, dizajneri i druge kompanije iz industrije enterijera svake godine predstavljaju svoje izbore i prognoze. One mogu uticati na trendove, ali ne predstavljaju obavezu za one koji uređuju svoj dom.

Ipak, izbor Groundeda govori nešto zanimljivo o trenutnom pravcu dizajna: poslije dugog perioda dominacije hladnih neutralnih tonova, prirodne, zemljane i toplije nijanse ponovo dobijaju značaj.

Behr je Grounded izabrao i povodom desetogodišnjice svog programa Color of the Year. Kompanija je svoj prvi izbor u okviru ovog programa predstavila 2018. godine, a među prethodnim nijansama bile su Blank Canvas, Back to Nature, Canyon Dusk, Cracked Pepper i Hidden Gem.

Kako da ovaj trend prilagodite svom domu?

Ako vam se Grounded dopada, ne morate odmah kupiti kantu boje i okrečiti čitav stan.

Najjednostavniji način da isprobate trend jeste da počnete od manjeg komada namještaja ili jednog zida i posmatrate kako nijansa izgleda u različitim dijelovima dana. Prirodno i vještačko svjetlo mogu značajno promijeniti utisak o zelenoj boji, posebno kada je riječ o zagasitijim tonovima.

Za topliji izgled kombinujte je sa drvetom, krem i bež nijansama. Ako želite moderniji kontrast, dodajte detalje u tamnoplavoj, crnoj ili hladnijoj sivoj.

A ako niste spremni ni za jedan zid, dovoljno je da u prostor unesete nekoliko detalja u maslinastozelenoј boji – od jastuka i vaza do manjih komada namještaja.

Grounded tako ne mora biti samo trend za 2027. godinu. Može biti i jednostavan način da dom dobije više topline, prirodnosti i karaktera, bez potpunog mijenjanja enterijera.