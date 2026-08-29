Bež i siva više nisu jedini izbor za zidove. Pogledajte koje će boje dominirati enterijerima u 2027. godini i kako ih koristiti.

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Godinama su sivkasti, bež i prljavobijeli tonovi bili gotovo podrazumijevan izbor za zidove, ali trendovi za 2027. donose zaokret.

U prvi plan dolaze toplije i izražajnije nijanse poput okera, bordo, boje šljive, tamnoplave i toplih smeđih tonova.

Boja se sve češće neće zadržavati samo na zidovima, već će se koristiti i na plafonima, vratima, lajsnama i stolariji.

Godinama su sivkasti, bež i prljavobijeli tonovi bili gotovo podrazumijevan izbor za zidove. Bili su neutralni, lako su se uklapali sa namještajem i činili prostor svjetlijim i vizuelno mirnijim. Međutim, ako je suditi prema novim prognozama trendova u uređenju enterijera, 2027. godina donosi veliki zaokret.

U prvi plan dolaze dublje, toplije i izražajnije nijanse – oker, bordo, prigušena crvena, boja šljive, tamnoplava, plava i tople smeđe nijanse. Neutralne boje neće potpuno nestati, ali više neće biti jedini izbor kada uređujemo stan ili kuću.

Još zanimljivije je to što se boja više neće koristiti samo na jednom zidu. Sve češće će se zidovi, plafoni, vrata, lajsne i drvena stolarija posmatrati kao jedna cjelina.

Vidi opis Zaboravite bež i sivu: Ove boje će obilježiti enterijere u 2027. godini Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 8 8 / 8

Bež i siva više nisu jedini siguran izbor

Dugo je važilo pravilo da su siva, bež, krem i prljavobijela najbolji izbor za zidove. Ove boje jesu praktične i lako se kombinuju, ali posljednjih godina enterijeri postaju sve topliji i ličniji.

Prema Jotunovoj prognozi za 2027. godinu, neutralne nijanse ostaju prisutne, ali se sve više kombinuju sa intenzivnijim bojama.

Umjesto hladne sive dnevne sobe, tako možemo očekivati zidove u toplim zemljanim tonovima, tamnoplavu spavaću sobu ili čak plafon u oker nijansi.

Najveća promjena, međutim, nije u tome koju boju biramo, već gdje je koristimo.

Oker postaje jedan od glavnih favorita

Oker je jedna od nijansi koja će posebno privlačiti pažnju. Za razliku od jarke žute, on je prigušeniji, topliji i mnogo lakši za uklapanje sa prirodnim materijalima.

Odlično izgleda uz drvo, kamen, keramiku, lan i tople neutralne tonove. Može se koristiti na jednom zidu, ali i mnogo hrabrije – tako što se njime oboje zidovi i plafon.

Ovakav način krečenja stvara efekat svojevrsne "kutije" u boji i prostor čini mnogo karakterističnijim.

Bordo i prigušena crvena vraćaju toplinu

Još jedan veliki povratak predstavljaju bordo i zagasite crvene nijanse.

Za razliku od jarkocrvene, koja može biti previše intenzivna za velike površine, prigušene crvene djeluju elegantnije i toplije. Posebno dobro izgledaju uz tamno drvo, parket, keramiku i namještaj u prirodnim tonovima.

Ove boje mogu biti odličan izbor za dnevnu sobu ili trpezariju, ali i za hodnik kojem želimo da damo upečatljiviji karakter.

Boja šljive više nije rezervisana samo za detalje

Ako vam je bordo previše smjela, boja šljive može biti zanimljivija alternativa.

U trendovima za 2027. pojavljuju se kombinacije šljive sa plavom, ali i sa nježnijim ružičastim i toplim tonovima. Umjesto da se koristi samo na jastucima ili dekoraciji, ova nijansa sve češće prelazi na zidove.

Posebno lijepo može izgledati u spavaćoj sobi ili dnevnom boravku, gdje stvara dublju i intimniju atmosferu.

Tamnoplava ulazi u domove

Tamnoplava će takođe imati svoje mjesto u enterijerima 2027. godine. Međutim, više nije neophodno da njome obojite cijeli zid.

Jedan od zanimljivijih načina jeste da se tamnoplava koristi na plafonu, vratima, unutrašnjoj stolariji ili zajedno sa zidovima.

Kada se kombinuje sa okerom, toplom bež, drvetom ili smeđim tonovima, gubi hladan utisak i postaje veoma elegantna.

U malim prostorima dovoljno je koristiti je na jednom pažljivo odabranom elementu kako bi prostor dobio dubinu bez osjećaja težine.

Plafon više neće morati da bude bijel

Jedan od trendova koji će mnogima biti najveće iznenađenje jeste farbanje plafona u boju.

Bijeli plafon je decenijama bio gotovo obavezno rješenje. Sada dizajneri sve češće koriste plafon kao još jednu površinu na kojoj se može eksperimentisati.

Zidovi i plafon mogu biti u istoj nijansi, čime se dobija obavijajući efekat, ili se mogu kombinovati dvije različite boje.

Na primjer, zidovi mogu biti u toploj bež ili krem nijansi, dok plafon dobija oker ili tamnoplavu. U prostorijama sa visokim plafonima ovakav potez može napraviti posebno upečatljiv efekat.

A šta će biti sa lajsnama i vratima?

Ni drveni elementi više neće morati da ostanu bijeli.

Jedan od zanimljivih pravaca jeste krečenje zidova, vrata, lajsni i drugih elemenata u srodnim nijansama. Na taj način se gubi klasična granica između zida i stolarije i dobija se savremeniji, skladniji izgled.

Ovaj princip je posebno zanimljiv za stare stanove sa visokim plafonima, štukaturom, velikim vratima ili dekorativnim lajsnama. Umjesto da se ti detalji sakriju, boja ih može dodatno naglasiti.

Kako da uvedete trend, a da ne pretjerate?

Ako vam se dopadaju novi trendovi, ali niste spremni da cijeli stan okrečite u bordo ili tamnoplavu, postoji jednostavnije rješenje.

Za početak možete promijeniti samo jednu površinu – plafon, zid, vrata ili lajsne. Druga mogućnost je da izaberete jednu jaču boju i ponovite je kroz detalje poput zavjesa, tepiha, fotelje ili dekoracije.

Dobra kombinacija za one koji žele moderan, ali ne previše upadljiv enterijer jeste oker + topla bež + prirodno drvo.

Za nešto smjeliji izgled može se probati tamnoplava + oker, dok će bordo + šljiva + drvo stvoriti bogatiji i topliji enterijer.

(Lepa&srećna)