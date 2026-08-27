Mali stan od 47 kvadrata pretvoren u oazu stila: Ormari umjesto zidova i unikatni muzički kutak

Mali stan od 47 kvadrata je prepun svjetla i sjajnih dizajnerskih rješenja, a kuhinja je izuzetno elegantna.

Izvor: Youtube / Never Too Small

Odvajanje zona ormarima umjesto zidova i multifunkcionalni elementi štede svaki kvadrat u ovom malom stanu.

Providan stakleni sto, niska platforma za krevet i ogledala stvaraju snažnu iluziju veće i svjetlije prostorije.

Ekskluzivni granit u kuhinji i unikatni „muzički zid“ daju stanu luksuzan i autentičan pečat.

Mali stan od 47 kvadrata nastao je spajanjem nekoliko starih, zapuštenih prostorija, a umjesto nekih pregradnih zidova postavljeni su masivni plakari koji odvajaju zone sa različitom namjenom.

U dnevnoj zoni, oko sofe je izveden ugradni element koji služi kao polica za knjige, stočić i klupa. Ta klupa se produžava direktno u trpezarijski dio, čime zamjenjuje dodatne stolice, pa se dobija na vizuelnoj širini.

Trpezarijom dominira veliki stakleni sto; zahvaljujući tome što je providan, i on se vizuelno “gubi”. Premda je dosta veliki, ne opterećuje sobu.

Kuhinja je izuzetno elegantna, bijeli frontovi imaju lajsne od tamnog drveta od kog su izrađeni i plakari u sobi, pa je vizuelno sve ujednačeno. To doprinosi osjećaju sklada u ovom malom stanu. Apsolutna zvijezda kuhinje je masivna radna ploča izrađena od vrlo živopisnog Patagonija granita.

Izvor: Youtube / Never Too Small

Spavaća soba je vrlo jednostavno uređena. Centralno mjesto zauzima niska platforma za krevet, čime je vizuelna težina spuštena ka podu, a tavanica kao da se “vinula” u visinu. Pored kreveta je ugrađen noćni stočić koji čini cjelinu sa platformom, a u sobi su i ugradni plakari sa ogledalima, kao i diskretno sakriven kutak za video-igre ispod krovnih prozora.

Cjelokupan enterijer djeluje smirujuće, podovi su obloženi pločicama u tonovima drveta koje unose teksturu, a detalji su izvedeni u tamnom drvetu. Duž zidova se pruža ekstravagantna, dugačka viseća polica za knjige. Centralno mjesto zauzima „muzički zid“ napravljen po mjeri, koji u sebi krije zvučnike, gramofon, prostore za skladištenje knjiga, ali i platno koje se spušta kada je vrijeme za projekciju filmova. Pogledajte ovaj stan u galeriji slika.