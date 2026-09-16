logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Spok bi bio ponosan: Vulkanskim pozdravom srušili Ginisov rekord u čast 60 godina "Zvjezdanih staza" (VIDEO)

Spok bi bio ponosan: Vulkanskim pozdravom srušili Ginisov rekord u čast 60 godina "Zvjezdanih staza" (VIDEO)

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Ljubitelji naučnofantastične televizijske serije "Zvjezdane staze" okupili su se u Muzeju nauke u Londonu kako bi istovremenim vulkanskim pozdravom oborili Ginisov rekord povodom 60 godina od početka emitovanja ove američke serije.

Ljubitelji Zvjezdanih staza oborili Ginisov rekord Izvor: Shutterstock

Među 1.188 prisutnih bio je i poseban gost, glumac Martin Kvin, koji u seriji "Zvjezdane staze: čudni novi svjetovi" tumači lik Montgomeri Skota.

Rekord je uspješno oboren pošto je kontrolor Ginisove knjige rekorda Polina Sapinska izbrojala 934 učesnika kako tokom jednog minuta pokazuje čuveni vulkanski pozdrav koji prati rečenica - "Živi dugo i napreduj". 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Zvjezdane staze Ginisov rekord

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA