Spok bi bio ponosan: Vulkanskim pozdravom srušili Ginisov rekord u čast 60 godina "Zvjezdanih staza" (VIDEO)

Ljubitelji naučnofantastične televizijske serije "Zvjezdane staze" okupili su se u Muzeju nauke u Londonu kako bi istovremenim vulkanskim pozdravom oborili Ginisov rekord povodom 60 godina od početka emitovanja ove američke serije.

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Među 1.188 prisutnih bio je i poseban gost, glumac Martin Kvin, koji u seriji "Zvjezdane staze: čudni novi svjetovi" tumači lik Montgomeri Skota.

Rekord je uspješno oboren pošto je kontrolor Ginisove knjige rekorda Polina Sapinska izbrojala 934 učesnika kako tokom jednog minuta pokazuje čuveni vulkanski pozdrav koji prati rečenica - "Živi dugo i napreduj".

(Srna)