Pileći paprikaš sa tajnim dodatkom: Meso se raspada, a sos je kremast kao iz restorana

Otkrijte recept za pileći paprikaš koji se lako pravi, a tajna je u kremastom sosu i savršenoj kombinaciji začina.
Pileći paprikaš ne mora da bude komplikovan da bi bio ukusan. Uz nekoliko osnovnih sastojaka i jedan mali trik možete dobiti gust, kremast sos koji se savršeno slaže sa mekanim pilećim mesom.
Tajna ovog recepta je u pavlaci za kuvanje koja se dodaje u dvije faze. U kombinaciji sa brašnom, ona daje sosu glatku i kremastu teksturu, dok slatka mljevena paprika, crni luk i lovorov list daju jelu prepoznatljiv domaći ukus.
Piletina se lagano krčka dok potpuno ne omekša, a kašičica sirćeta na kraju kuvanja dodatno zaokružuje ukus i daje sosu blagu svježinu.
Osnovne informacije
- Kuhinja: domaća
- Kategorija: kuvano jelo
- Porcije: 4
- Energetska vrijednost: 220 kcal po porciji
- Vrijeme pripreme: 15 minuta
- Vrijeme kuvanja: 60 minuta
- Ukupno vrijeme: 75 minuta
Sastojci
- 500 g pilećeg mesa
- 200 ml pavlake za kuvanje
- 1 velika glavica crnog luka
- 1 kašika slatke mljevene paprike
- 1–2 lovorova lista
- 1–2 kašike običnog brašna
- pileća supa ili bujon, po potrebi
- 1 kašičica sirćeta
- so po ukusu
- mljeveni crni biber po ukusu
- ulje za prženje
Priprema
1. Pripremite meso i luk
Luk sitno isjeckajte, a pileće meso isijecite na veće komade. Posolite i pobiberite meso, pa začine dobro utrljajte.
2. Propržite luk i piletinu
U šerpi zagrijte malo ulja i dodajte luk. Pržite ga na umjerenoj temperaturi dok ne omekša i postane staklast.
Dodajte piletinu i kratko je propržite sa svih strana, tek toliko da dobije blagu zlatnu boju.
3. Dodajte mljevenu papriku
Šerpu nakratko sklonite sa ringle, dodajte mljevenu papriku i brzo promiješajte kako paprika ne bi zagorjela.
Odmah nalijte pilećom supom ili bujonom, dodajte lovorov list, poklopite i ostavite da se meso krčka na tihoj temperaturi.
Po potrebi tokom kuvanja dolivajte malo bujona kako paprikaš ne bi ostao bez tečnosti.
4. Napravite kremasti sos
Kada je piletina potpuno omekšala, izvadite je iz šerpe. U sos dodajte polovinu pavlake za kuvanje i sačekajte da provri.
Preostalu pavlaku pomiješajte sa brašnom i dobro sjedinite kako ne bi ostale grudvice. Smjesu postepeno sipajte u sos uz neprestano miješanje.
5. Zgusnite sos
Sos kuvajte još najmanje 15 minuta na umjerenoj temperaturi uz povremeno miješanje. Prije toga izvadite lovorov list.
Ako želite potpuno gladak sos, možete ga kratko usitniti štapnim blenderom.
6. Završite paprikaš
Vratite piletinu u sos i ostavite da se sve zajedno još kratko prokuha. Probajte i po potrebi dodajte još soli i bibera.
Na kraju umiješajte kašičicu sirćeta. Ono neće učiniti paprikaš kiselim, već će blago osvježiti bogat i kremasti sos.
Najbolje ga je poslužiti dok je topao, uz tjesteninu, pire krompir ili kuvani pirinač. Posebno je važno da preko priloga stavite dovoljno kremastog sosa, jer upravo on ovom jelu daje posebnu punoću.