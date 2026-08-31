Recept za "Lavovski čizkejk", kremasti ukrajinski klasik bez kore od keksa

Lavovski čizkejk, poznat kao lavovski sirnik, tradicionalni je ukrajinski kolač od svježeg sira, limuna, vanile i suvog grožđa, preliven čokoladom.

Izvor: Youtube/Printscreen/Еда без Труда] Ольга Мирошниченко

Ako ste ljubitelj čizkejka, ali vam je dosadila klasična podloga od mljevenog keksa i putera, lavovski sirnik mogao bi da bude pravo otkriće.

Ovaj tradicionalni ukrajinski kolač od svježeg sira poznat je po bogatoj, ali nježnoj teksturi. Za razliku od čizkejka kakav najčešće poznajemo, nema koru od keksa, već se cijela poslastica pravi od sirne smjese koja nakon pečenja ostaje kompaktna i kremasta.

Poseban ukus daju mu limunova korica, vanila i suvo grožđe, dok se završni sloj pravi od čokolade. Upravo zbog toga lavovski sirnik izgleda raskošno, pa može da bude odličan izbor i kada želite kolač za neku posebnu priliku.

Sastojci

Za sirnu smjesu:

1 kg punomasnog svježeg sira

5 manjih jaja ili 4 velika

300 g šećera

100 g putera

3 kašike kisele pavlake

70 g kukuruznog skroba

2 kašike griza

80 g suvog grožđa

1 limun

1 kesica vanilin šećera

Za čokoladnu glazuru:

100 g čokolade za kuvanje

1,5 kašika suncokretovog ulja

Kako se pravi lavovski sirnik?

Suvo grožđe operite, prelijte ključalom vodom i ostavite oko 10 minuta da omekša. Zatim ga dobro ocijedite i osušite papirnim ubrusom.

Za ovaj kolač veoma je važno da sir bude što suvlji. Propasirajte ga kroz sito ili kratko izblendajte kako biste dobili potpuno glatku smjesu bez grudvica.

Odvojite bjelanca od žumanaca. Žumanca umutite sa šećerom i vanilin šećerom dok ne dobijete svijetlu i kremastu smjesu. Dodajte omekšali puter i kiselu pavlaku, pa sve sjedinite.

Umiješajte pasirani sir, kukuruzni skrob, griz i rendanu koricu limuna. Dodajte ocijeđeno suvo grožđe i ostavite smjesu desetak minuta da griz upije višak vlage.

Bjelanca umutite u čvrst snijeg, pa ih u nekoliko navrata lagano umiješajte u sirnu smjesu. Najbolje je koristiti špatulu i miješati pokretima odozdo prema gore kako bi smjesa ostala lagana.

Kalup za hljeb ili uži pravougaoni kalup obložite papirom za pečenje i sipajte smjesu. Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 170 stepeni oko 50 do 60 minuta. Kolač je gotov kada površina dobije blago zlatnu boju, a sredina se stegne.

Nakon pečenja ostavite ga da se potpuno ohladi, a zatim ga stavite u frižider najmanje četiri sata. Još je bolje da prenoći u frižideru, jer će se tada dodatno stegnuti i dobiti karakterističnu kremastu teksturu.

Za glazuru otopite čokoladu na pari ili u mikrotalasnoj pećnici, dodajte ulje i dobro promiješajte. Ohlađeni sirnik izvadite iz kalupa i prelijte čokoladnom glazurom.

Ostavite ga još 20 do 30 minuta u frižideru da se glazura stegne, pa ga isijecite i poslužite.

Najvažniji trik je u siru

Ako želite da lavovski sirnik bude čvrst spolja, a kremast iznutra, nemojte koristiti previše vlažan sir. Ukoliko je svježi sir pun vode, stavite ga u gazu ili čistu kuhinjsku krpu i ostavite nekoliko sati da se dobro ocijedi.

Tako ćete spriječiti da kolač bude gnjecav i obezbijediti da se nakon hlađenja lijepo reže.