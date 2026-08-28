Kako se sprema sibirski krompir: Ručak koji dugo drži sitim, a možete ga sa ponosom poslužiti i gostima

Recept za sibirski krompir sa mesom! Bogato i zasitno jelo koje će vas osvojiti ukusom na prvi zalogaj...

Izvor: Youtube/Printscreen/ У Надюхи на кухнe

Sibirski krompir dobio je ime po jednostavnom načinu pripreme koji potiče iz krajeva gdje su se vijekovima spremala jaka i zasitna jela od dostupnih namirnica. Kombinacija krompira, sočnog mesa i luka daje obrok koji podsjeća na starinsku domaću kuhinju — dugo drži sitim, a dovoljno je bogat da ga bez stida možete poslužiti i gostima.

Osnovne informacije

Kuhinja: Ruska

Kategorija: Glavno jelo

Količina: 5 porcija

Kalorijska vrijednost: 500 kcal po porciji

Vrijeme pripreme: 15 minuta

Vrijeme kuvanja: 35 minuta (ukupno 50 minuta)

Sastojci

1 kg krompira

500 g mesa po izboru (svinjetina, piletina, ćuretina ili teletina)

2–3 glavice crnog luka

2–3 čena bijelog luka

½ kašičice dimljene paprike

2 lista lovora

So i biber po ukusu

Malo sušenih pečuraka (po želji)

Ulje za prženje i voda po potrebi

Svjež peršun ili mirođija za posluživanje

Priprema

1. Priprema i prženje mesa

Sipajte malo ulja u duboku šerpu ili lonac i dobro ga zagrijte. Dodajte meso isječeno na krupnije kocke i pržite ga dok ne dobije zlatnosmeđu koricu.

2. Dodavanje krompira i začina

Ubacite crni luk isječen na rebarca i pržite ga nekoliko minuta dok ne omekša i postane staklast. Dodajte isjeckani bijeli luk i dimljenu papriku, pa kratko promiješajte vodeći računa da bijeli luk ne zagori. Ubacite krompir isječen na veće komade, lovorov list i po želji sušene pečurke. Kratko propržite sve zajedno kako bi krompir upio ukuse mesa i začina. Posolite, pobiberite i nalijte vodom toliko da sastojci budu skoro prekriveni.

3. Kuvanje i sjedinjavanje ukusa

Poklopite i kuvajte na tihoj vatri oko 30 minuta, odnosno dok meso i krompir potpuno ne omekšaju, a sos ne postane gust i mirisan. Pred kraj kuvanja izvadite lovorov list, po potrebi dodatno začinite i ostavite jelo nekoliko minuta da odmori. Poslužite toplo, posuto svježim peršunom ili mirođijom.

Ako koristite svinjetinu ili teletinu, prije kuvanja ostavite meso nekoliko minuta duže da se dobro zapeče. Upravo ta zlatna korica daje jelu dubok, bogat ukus i razlikuje ga od običnog kuvanog krompira sa mesom.