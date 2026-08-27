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Zapečeni đuveč sa mljevenim mesom i sirom: Izdašan ručak iz jedne posude, a spreman je za manje od 1 sat

Zapečeni đuveč sa mljevenim mesom i sirom: Izdašan ručak iz jedne posude, a spreman je za manje od 1 sat

Izvor Stvar ukusa
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Evo kako da za manje od 1 sat u jednoj posudi spemite ručak za cijelu porodicu. Isprobajte recept za zapečeni đuveč sa mljevenim mesom i sirom.

Zapečeni đuveč sa mljevenim mesom i sirom: Sočan ručak iz rerne Izvor: Shutterstock

Kada želite konkretan domaći ručak koji će zasititi cijelu porodicu, ovaj zapečeni đuveč sa mljevenim mesom, povrćem i sirom predstavlja nepogrešiv izbor. Pirinač se peče zajedno sa mesom, paradajzom, paprikom i prazilukom, dok se pred kraj dodaje rendani sir koji se u rerni topi i stvara zlatnu koricu. Sve se priprema u jednoj posudi, pa nema mnogo sudova za pranje.

Osnovne informacije

  • Kuhinja: Domaća
  • Kategorija: Glavno jelo
  • Količina: 8 porcija
  • Energetska vrijednost: 350 kcal po porciji
  • Vrijeme pripreme: 25 minuta
  • Vrijeme pečenja: 30 minuta
  • Ukupno vrijeme: 55 minuta

Potrebni sastojci

  • 500–600 g miješanog mljevenog mesa
  • 350 g pirinča
  • 4 paradajza
  • 4 paprike
  • 1 praziluk
  • 1 glavica crnog luka
  • 2 čena bijelog luka
  • 200 g rendanog sira (gauda)
  • 500 ml vrele supe od kocke
  • 2–3 kašike ulja
  • So, biber i začini za mljeveno meso po ukusu

1. Priprema mesa

U većem tiganju zagrijte malo ulja, dodajte mljeveno meso i pržite ga nekoliko minuta uz povremeno miješanje dok ne promijeni boju. Začinite po ukusu, pa sklonite sa šporeta.

2. Dinstanje povrća

U isti tiganj dodajte sitno sjeckani crni luk i praziluk. Kratko ih propržite, pa ubacite papriku isječenu na manje komade i paradajz isječen na kockice. Dodajte sitno sjeckani bijeli luk, posolite i pobiberite. Dinstajte nekoliko minuta, tek toliko da povrće omekša i pusti sok.

3. Sjedinjavanje sastojaka

Zagrijte rernu na 180°C. U veću vatrostalnu posudu ili dublji pleh stavite proprženo meso i dinstano povrće. Dodajte oprani, sirovi pirinač i sve dobro promiješajte. Prelijte sa oko 500 ml vrele supe od kocke tako da tečnost prekrije smjesu.

4. Pecite pokriveno

Posudu pokrijte aluminijumskom folijom ili odgovarajućim poklopcem i stavite u zagrijanu rernu. Pecite oko 20 minuta na 180°C.

5. Dodajte sir

Skinite foliju, provjerite da li je pirinač upio najveći dio tečnosti, pa preko cijelog đuveča ravnomjerno rasporedite rendanu gaudu. Vratite u rernu i pecite još oko 10 minuta dok se sir ne rastopi i ne dobije zlatnu koricu.

Ako tokom pečenja primijetite da je pirinač još uvijek tvrd, a tečnost je skoro potpuno isparila, dolijte još malo vrele supe ili vode pa nastavite pečenje. Prije posluživanja ostavite jelo nekoliko minuta da se ohladi i stegne.

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