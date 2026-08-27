Zapečeni đuveč sa mljevenim mesom i sirom: Izdašan ručak iz jedne posude, a spreman je za manje od 1 sat

Evo kako da za manje od 1 sat u jednoj posudi spemite ručak za cijelu porodicu. Isprobajte recept za zapečeni đuveč sa mljevenim mesom i sirom.
Kada želite konkretan domaći ručak koji će zasititi cijelu porodicu, ovaj zapečeni đuveč sa mljevenim mesom, povrćem i sirom predstavlja nepogrešiv izbor. Pirinač se peče zajedno sa mesom, paradajzom, paprikom i prazilukom, dok se pred kraj dodaje rendani sir koji se u rerni topi i stvara zlatnu koricu. Sve se priprema u jednoj posudi, pa nema mnogo sudova za pranje.
Osnovne informacije
- Kuhinja: Domaća
- Kategorija: Glavno jelo
- Količina: 8 porcija
- Energetska vrijednost: 350 kcal po porciji
- Vrijeme pripreme: 25 minuta
- Vrijeme pečenja: 30 minuta
- Ukupno vrijeme: 55 minuta
Potrebni sastojci
- 500–600 g miješanog mljevenog mesa
- 350 g pirinča
- 4 paradajza
- 4 paprike
- 1 praziluk
- 1 glavica crnog luka
- 2 čena bijelog luka
- 200 g rendanog sira (gauda)
- 500 ml vrele supe od kocke
- 2–3 kašike ulja
- So, biber i začini za mljeveno meso po ukusu
1. Priprema mesa
U većem tiganju zagrijte malo ulja, dodajte mljeveno meso i pržite ga nekoliko minuta uz povremeno miješanje dok ne promijeni boju. Začinite po ukusu, pa sklonite sa šporeta.
2. Dinstanje povrća
U isti tiganj dodajte sitno sjeckani crni luk i praziluk. Kratko ih propržite, pa ubacite papriku isječenu na manje komade i paradajz isječen na kockice. Dodajte sitno sjeckani bijeli luk, posolite i pobiberite. Dinstajte nekoliko minuta, tek toliko da povrće omekša i pusti sok.
3. Sjedinjavanje sastojaka
Zagrijte rernu na 180°C. U veću vatrostalnu posudu ili dublji pleh stavite proprženo meso i dinstano povrće. Dodajte oprani, sirovi pirinač i sve dobro promiješajte. Prelijte sa oko 500 ml vrele supe od kocke tako da tečnost prekrije smjesu.
4. Pecite pokriveno
Posudu pokrijte aluminijumskom folijom ili odgovarajućim poklopcem i stavite u zagrijanu rernu. Pecite oko 20 minuta na 180°C.
5. Dodajte sir
Skinite foliju, provjerite da li je pirinač upio najveći dio tečnosti, pa preko cijelog đuveča ravnomjerno rasporedite rendanu gaudu. Vratite u rernu i pecite još oko 10 minuta dok se sir ne rastopi i ne dobije zlatnu koricu.
Ako tokom pečenja primijetite da je pirinač još uvijek tvrd, a tečnost je skoro potpuno isparila, dolijte još malo vrele supe ili vode pa nastavite pečenje. Prije posluživanja ostavite jelo nekoliko minuta da se ohladi i stegne.