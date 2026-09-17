Ove parfeme spakujte do sljedeće godine: Dok je trajalo ljeto bili su savršeni, ali za jesen su čist promašaj

Ljetni parfemi nemaju nikakvu šansu u borbi s jesenjom svježinom! Evo koje možete slobodno da sklonite s polica…

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Prelazak sa laganih, citrusnih nota na teže i toplije parfeme sa prvim danima jeseni nije samo stvar trenutnog trenda ili modnog hira. Iako se mnogi odluče na promjenu parfema na početku jeseni vođeni isključivo ličnim osjećajem, iza ove tranzicije stoje čista fizika i hemija. Kada temperature padnu, način na koji parfemi reaguju sa našom kožom i vazduhom potpuno se mijenja, zbog čega ljetne toaletne vode na jesen postaju neefikasne i neprimjetne.

Glavni razlog krije se u temperaturi vazduha koja diktira brzinu isparavanja mirisnih molekula. Letnji parfemi se baziraju na gornjim notama poput limuna, bergamota, nane ili morskih akorda. Ovi molekuli su izuzetno lagani i volatilni, što znači da im je potrebna toplota kako bi se aktivirali i širili u prostor.

Klasični ljetni favoriti, kao što su osvježavajući Dolce & Gabbana Light Blue sa svojim oštrim citrusima, citrusno-zeleni Armani Acqua di Gioia ili vazdušasti Jo Malone Wood Sage & Sea Salt, stvoreni su upravo za visok indeks UV zračenja. Kada nastupe hladniji dani, hladan vazduh bukvalno usporava njihovo kretanje. Umjesto da se razvija na koži, vaš omiljeni ljetni miris na jesenjem vjetru gubi snagu, djeluje “ravno” i nestaje znatno brže nego tokom jula ili avgusta.

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Pored vazduha i temperature, ulogu igra i promjena u biologiji naše kože. Tokom jeseni vlažnost vazduha opada, a hladnoća i vjetar dodatno isušuju epiderm. Ljetni parfemi uglavnom sadrže manji procenat parfemskih ulja i alkoholnu bazu koja brzo vjetri. Kada takvu formulu nanesete na suvu kožu, ona je upije u pokušaju da nadoknadi vlagu, umjesto da emituje miris u okolinu.

Sa druge strane, jesenji parfemiu svojoj bazi imaju teže molekule poput ambera, sandalovine, vanile ili pačulija. Ova ulja su gušća, sporije isparavaju i imaju sposobnost da se fiksiraju čak i na suvoj koži, pružajući postojanost tokom cijelog dana. Zbog toga na scenu stupaju kompozicije poput bogatog i začinskog Yves Saint Laurent Libre Intenseili kultnog drvenasto-ambernog Baccarat Rouge 540, čija struktura raste i dobija na ljepoti upravo kada se temperatura spusti.

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Na kraju, tu je i uticaj garderobe koju nosimo. Lagane letnje kompozicije kreirane su za lepršave materijale i direktan kontakt sa vazduhom. Kada obučete teže materijale poput pletenih džempera, vunenih kaputa ili kože, delikatni citrusni i cvjetni tonovi jednostavno nemaju snagu da probiju te slojeve.

Za razliku od njih, mirise poput gurmanskog Tom Ford Lost Cherry ili senzualnog, drvenastog Chanel Coco Mademoiselle karakterišu potrebna težina i oštrina koja se zadržava na tkaninama i razvija se kroz toplotu koju tijelo zadržava ispod slojeva odjeće. Zato slobodno odložite ljetne parfeme na početku jeseni i odaberite one koji će vas obaviti postojanim mirisima i u hladnim danima.

(Mondo)