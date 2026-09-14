Patike o kojima bruji svijet: Novi modeli koji će vladati ulicama ove jeseni

Modni jesenji prelazni period uvijek donosi savršen izgovor za osvježenje cipelarnika, a patike definitivno vode glavnu riječ.

Izvor: IPA / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Od odvažnih umjetničkih saradnji i šarmantnih hibrida sa mašnama, preko upečatljivih retro povrataka iz arhive, pa sve do jarkih tonova koji prkose sivim jesenjim danima — izdvojili smo sedam modela patika o kojima bruji modna scena.

Evo šta se ovog septembra našlo na našoj listi želja:

Adidas x Tyrrell Winston Climacool 4D

Umjetnik poznat po uličnoj kulturi i specifičnim instalacijama sarađuje se sa Adidasom kako bi dao novu dimenziju Climacool 4D modelu, uz pleten gornji dio, “jezičak” inspirisan fudbalom i upečatljivu crvenu trostruku liniju.

adidas x Tyrrell Winston CLIMACOOL 4D patike

Izvor: Promo

Adidas PW Water Moc

Farel Vilijams i Adidas vraćaju iz arhive model inspirisan obućom za vodu i avanture u prirodi, prilagođen današnjoj gradskoj modi u kojoj se nosi robusna, sportska obuća za planinarenje. Sa sistemom pertlanja elastičnim trakana, udobnim neoprenskim jezičkom i upečatljivom, reflektujućom žutom bojom, ove patike spajaju duh devedesetih i veliku praktičnost.

Adidas PW Water Moc patike

Izvor: Promo

New Balance Sydney Levrone 9060R

Olimpijka Sidni Levron unosi svoje sportsko iskustvo i istančan osjećaj za dizajn u ovu udobnu, hibridnu 9060R siluetu koja briše granicu između sportske opreme i patika za svaki dan.

New Balance Sydney Levrone 9060R patike

Izvor: Promo

Vans Premium Old Skool 36

Vans donosi dozu nostalgije kroz primarne boje poput zagasitozelene, crvene, plave i žute, obogaćene bisernim detaljima na bočnoj liniji i vrhunskim jastučićima za udobnost.

Vans Premium Old Skool 36 patike

Izvor: Promo

Adidas x Simone Rocha Climacool

Irska dizajnerka spaja visoku modu sa sportskim naslijeđem kroz avangardnu interpretaciju Climacool siluete. Ukrašene njenim prepoznatljivim mašnama, perlicama i svjetlucavim detaljima upletenim u sportsku mrežicu, ove patike brišu granicu između delikatne estetike i tehničkih performansi.

Adidas x Simone Rocha Climacool patike

Izvor: Promo

Nike Air Max 95 Big Bubble "Greedy"

Prava patchwork kreacija koja spaja sve prepoznatljive Air Max patike u jedan par sa detaljima u neonsko zelenoj, crvenoj i narandžastoj boji.

Nike Air Max 95 Big Bubble Greedy patike

Izvor: Promo

Salomon XT-4 OG Domingo

U saradnji sa kulinarskim titanima Tacos Domingo, ovaj Salomon model donosi jarkožutu, "street food" estetiku koja je već postala favorit među ljubiteljima ulične mode.

Salomon XT-4 OG Domingo patike

Izvor: Promo

U galeriji pogledajte još zanimljivih modela patika, cipela i čizama za ovu sezonu.