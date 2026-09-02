Recept za pogačice sa mljevenim mesom: Najljepše su uz čašu hladnog jogurta

Saznajte kako da napravite pogačice sa mljevenim mesom iz tiganja. Uživajte u toplim, mirisnim zalogajima uz jogurt kao savršen dodatak.

Izvor: Shutterstock

Kada želite nešto konkretno, a da ne provodite pola dana u kuhinji, ove pogačice sa mesom su odličan izbor. Meko tijesto od kvasca puni se začinjenim mljevenim mesom, lukom, paprikom i paradajzom, zatim se prži u tiganju dok ne dobije rumenu koricu.

Najljepše su dok su tople, kada je tijesto mekano, a fil sočan i mirisan. Uz čašu hladnog jogurta mogu da budu doručak, večera ili posluženje kada vam se najave gosti.

Sastojci:

Za tijesto:

600 g brašna

1 kocka svježeg kvasca

300 ml mlijeka

50 ml ulja

so

Za fil:

350 g mljevenog mesa

1 glavica crnog luka

1 paprika

1 paradajz

malo svježeg peršuna

so

suvi začin

biber

50 ml ulja

Za prženje:

malo putera ili ulja

Priprema:



Kvasac izmrvite u malo toplog mlijeka i ostavite nekoliko minuta da se aktivira. Zatim ga dodajte u preostalo toplo mlijeko. U veću posudu sipajte brašno, dodajte so, ulje i mlijeko sa kvascem. Zamijesite tijesto srednje mekoće. Mijesite nekoliko minuta, a po potrebi dodajte još malo brašna, ali nemojte pretjerati kako pogačice ne bi bile tvrde. Pokrijte tijesto i ostavite ga na toplom mjestu oko sat vremena, odnosno dok lijepo ne naraste.

Dodatni savjet: Ako volite pikantno, u fil možete dodati malo ljute paprike ili čili papričice.

Crni luk, papriku i paradajz sitno isjeckajte. Dodajte ih u mljeveno meso, pa ubacite sjeckani peršun, so, biber i suvi začin. Dodajte ulje i sve dobro izmijesite nekoliko minuta kako bi se povrće i začini ravnomjerno rasporedili kroz meso.

Naraslo tijesto podijelite na 12 približno jednakih dijelova i oblikujte kuglice. Svaku kuglicu razvucite na blago pobrašnjenoj radnoj površini. Na sredinu stavite kašiku pripremljenog fila, pa preklopite tijesto preko nadjeva i pritisnite ivice. Viljuškom dodatno pritisnite krajeve.

U tiganju zagrijte malo putera ili ulja. Stavljajte pogačice i pržite ih na umjerenoj temperaturi sa obje strane dok ne dobiju lijepu zlatnosmeđu boju. Nemojte pržiti na prejakoj vatri jer tijesto može brzo da porumeni spolja, a sredina ostane nedovoljno pečena.

Gotove pogačice izvadite na papirni ubrus da upije višak masnoće. Poslužite ih dok su tople, uz jogurt.

(Stvar ukusa/Mondo)