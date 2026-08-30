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Grčka pita bez kora: Idealna je za dane kada vam se ne stoji pored šporeta

Grčka pita bez kora: Idealna je za dane kada vam se ne stoji pored šporeta

Autor Dragana Božić Izvor Stvar ukusa
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Tokom dana kada želite da napravite nešto brzo i da ne stojite pored šporeta, sjetite se ovog recepta za grčku pitu bez kora.

Grčka pita bez kora Izvor: Shutterstock

Kada vam se jede nešto zasitno, ali jednostavno za pripremu, ova grčka pita bez kora je odličan izbor. Nema razvlačenja tijesta, nema slaganja kora, a smjesu pripremate u jednoj posudi za svega nekoliko minuta.

Spanać, feta, mocarela i parmezan daju joj bogat ukus, dok sredina ostaje mekana i sočna. Možete je poslužiti toplu uz jogurt ili kiselo mlijeko, ali je podjednako ukusna i kada se ohladi.

Sastojci:

2 kašike maslinovog ulja
290 g svježeg spanaća
130 g brašna
1 kašika praška za pecivo
1 kašičica soli
250 ml mlijeka
2 jajeta
60 g otopljenog putera
120 g mocarele
120 g feta sira
2 kašike rendanog parmezana
2 kašike sitno sjeckane mirođije
biber po ukusu
1 mladi luk, po želji

Priprema:

Ugrijte maslinovo ulje u tiganju, pa po želji dodajte sitno isjeckan mladi luk. Kratko ga propržite, ubacite opran spanać i začinite sa malo soli i bibera. Dinstajte samo dok spanać ne splasne i omekša. Prebacite ga u cjediljku i ostavite da se dobro ocijedi. Višak tečnosti po potrebi uklonite pritiskanjem kašikom ili papirnim ubrusom.

U većoj posudi sjedinite brašno, prašak za pecivo i so. Dodajte mlijeko, jaja i otopljeni puter, pa umutite dok ne dobijete glatku smjesu.

Savjet više:

Ako vrh prebrzo tamni, pred kraj pečenja možete ga lagano prekriti papirom za pečenje.

U pripremljenu smjesu ubacite ocijeđeni spanać i mirođiju. Dodajte izrendanu mocarelu i izmrvljen feta sir, pa sve nježno promiješajte kako bi se sastojci ravnomjerno rasporedili.

Pleh obložite papirom za pečenje ili ga tanko premažite uljem. Sipajte smjesu i ravnomjerno je rasporedite. Odozgo pospite rendanim parmezanom.

Rernu prethodno zagrijte na 190 stepeni. Pecite pitu oko 40–45 minuta, dok površina ne dobije zlatnosmeđu boju, a sredina se ne stegne.

Pečenu pitu nemojte odmah sjeći. Ostavite je najmanje 15 minuta da odmori. Tako će se fil stabilizovati i komadi će biti uredniji.

(Stvar ukusa/Mondo)

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