Grčka pita bez kora: Idealna je za dane kada vam se ne stoji pored šporeta

Tokom dana kada želite da napravite nešto brzo i da ne stojite pored šporeta, sjetite se ovog recepta za grčku pitu bez kora.
Kada vam se jede nešto zasitno, ali jednostavno za pripremu, ova grčka pita bez kora je odličan izbor. Nema razvlačenja tijesta, nema slaganja kora, a smjesu pripremate u jednoj posudi za svega nekoliko minuta.
Spanać, feta, mocarela i parmezan daju joj bogat ukus, dok sredina ostaje mekana i sočna. Možete je poslužiti toplu uz jogurt ili kiselo mlijeko, ali je podjednako ukusna i kada se ohladi.
Sastojci:
2 kašike maslinovog ulja
290 g svježeg spanaća
130 g brašna
1 kašika praška za pecivo
1 kašičica soli
250 ml mlijeka
2 jajeta
60 g otopljenog putera
120 g mocarele
120 g feta sira
2 kašike rendanog parmezana
2 kašike sitno sjeckane mirođije
biber po ukusu
1 mladi luk, po želji
Ugrijte maslinovo ulje u tiganju, pa po želji dodajte sitno isjeckan mladi luk. Kratko ga propržite, ubacite opran spanać i začinite sa malo soli i bibera. Dinstajte samo dok spanać ne splasne i omekša. Prebacite ga u cjediljku i ostavite da se dobro ocijedi. Višak tečnosti po potrebi uklonite pritiskanjem kašikom ili papirnim ubrusom.
U većoj posudi sjedinite brašno, prašak za pecivo i so. Dodajte mlijeko, jaja i otopljeni puter, pa umutite dok ne dobijete glatku smjesu.
Ako vrh prebrzo tamni, pred kraj pečenja možete ga lagano prekriti papirom za pečenje.
U pripremljenu smjesu ubacite ocijeđeni spanać i mirođiju. Dodajte izrendanu mocarelu i izmrvljen feta sir, pa sve nježno promiješajte kako bi se sastojci ravnomjerno rasporedili.
Pleh obložite papirom za pečenje ili ga tanko premažite uljem. Sipajte smjesu i ravnomjerno je rasporedite. Odozgo pospite rendanim parmezanom.
Rernu prethodno zagrijte na 190 stepeni. Pecite pitu oko 40–45 minuta, dok površina ne dobije zlatnosmeđu boju, a sredina se ne stegne.
Pečenu pitu nemojte odmah sjeći. Ostavite je najmanje 15 minuta da odmori. Tako će se fil stabilizovati i komadi će biti uredniji.
(Stvar ukusa/Mondo)