U znaku Kočićeve tkanice: Romanovci proslavili 122 godine od tajnog vjenčanja Petra i Milke

Tradicionalna manifestacija „Ideš li, rode?“ ponovo je okupila čuvare tradicije i krunisala najbolje mlade literate koji nastavljaju stazama velikana srpske riječi.

Izvor: Milorad Malešević/Srna

Povodom 122 godine od vjenčanja velikog književnika Petra Kočića i njegove supruge Milke, kod crkve brvnare Svetog Nikole u Romanovcima održana je tradicionalna kulturna manifestacija "Ideš li, rode?", na kojoj su nagrađeni gradiški osnovci koji su napisali najbolje radove na istoimenom literarnom konkursu.

Prvu nagradu "Kočićeva tkanica" osvojila je Andreja Babić iz OŠ "Vasa Čubrilović" za rad "Ljepota mog doma", drugu nagradu Jovana Ranisavić iz OŠ "Petar Kočić" Nova Topola za rad "U snu ćemo se opet sresti", a treću Dragana Janjetović iz OŠ "Mladen Stojanović" Gornji Podgradci za rad "Stigla je jesen u moje selo".

Predsjednik žirija Dario Gvozden rekao je da su na konkurs pristigli kvalitetni radovi, te je istakao da je ova manifestacija primjer očuvanja kulture sjećanja na jednog od prvih pisaca moderne srpskog jezika Petra Kočića.

Manifestaciju je otvorio načelnik Službe gradonačelnika Grada Gradiška Dragutin Kovačević koji je istakao da su ovakve manifestacije od velikog značaja, ne samo za Grad Gradišku, već i za Republiku Srpsku, te da Gradska uprava tradicionalno podržava manifestacijeu "Ideš li, rode" od 2005. godine.

Direktor OŠ "Petar Kočić" Nova Topola Radivoj Popović rekao je da je ova manifestacija veoma značajna za školu, te da čuva uspomenu na velikana srpske pisane riječi i narodnog tribuna Petra Kočića, kao i na srpski nacionalni identitet.

U kulturno-umjetničkom programu učestvovali su učenici OŠ "Petar Kočić", učenici muzičke škole i članovi KUD-a "Slavko Mandić" Laktaši.

O životu i djelu Petra Kočića govorila je nastavnik srpskog jezika i književnosti Ranka Šeatović.

Milka i Petar Kočić tajno su se vjenčali 18. septembra 1904. godine u crkvi brvnari Svetog Nikole u Romanovcima.

Kulturnu manifestaciju "Ideš li, rode?" organizuju Grad Gradiška, Mjesna zajednica Romanovci, Romanovačko-mašićka srpska pravoslavna crkvena opština i OŠ "Petar Kočić" Nova Topola.