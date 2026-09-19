Dizel još nije za otpis: Ovo su najštedljiviji i najpovoljniji dizelaši u BiH

Ponuda novih dizelaša sve je manja, ali nekoliko modela i dalje privlači kupce u BiH. Pogledajte koji troše najmanje i koliko koštaju.

Dizelski automobili polako odlaze iz ponude evropskih proizvođača, ali u Bosni i Hercegovini i dalje imaju veliki broj poklonika. Dok su dizelaši gotovo potpuno nestali iz malih automobila, još se mogu pronaći u kompaktnoj klasi i među većim modelima.

Posebno su zanimljivi vozačima koji godišnje prelaze veliki broj kilometara, jer niža potrošnja može nadoknaditi činjenicu da je dizel gorivo u pravilu skuplje od benzina.

Novi dizelaši dostupni na tržištu BiH imaju najmanju fabrički deklarisanu prosječnu potrošnju, a evo koji je među njima najpovoljniji:

5. Opel Astra 1.5d i Peugeot 308 BlueHDi – 4,9 l/100 km

Peto mjesto dijele Opel Astra i Peugeot 308, modeli Stellantis grupacije koji koriste 1,5-litarski dizelski motor sa 130 KS.

Prema fabričkim podacima, obje verzije imaju prosječnu potrošnju od 4,9 litara na 100 kilometara. Motor je dostupan isključivo uz osmostepeni automatski mjenjač.

Opel Astra na tržištu BiH ima početnu cijenu od 49.490 KM, dok je Peugeot 308 nešto povoljniji i može se kupiti već od 48.811 KM, što ga čini najjeftinijim dizelašem na ovoj listi.

4. Renault Megane GrandCoupe dCi – 4,6 l/100 km

Iako je proizvodnja Meganea u hatchback izvedbi ugašena, Megane GrandCoupe i dalje je dostupan na pojedinim tržištima, uključujući BiH.

Pokreće ga dobro poznati 1,5-litarski dCi sa 115 KS, uparen sa automatskim EDC mjenjačem. Prema fabričkim podacima, prosječna potrošnja iznosi svega 4,6 l/100 km.

GrandCoupe se izdvaja i praktičnošću, posebno velikim prtljažnikom, dok kombinacija dizelskog motora i automatskog mjenjača nudi dobar kompromis između ekonomičnosti i udobnosti.

Početna cijena iznosi 56.500 KM.

3. Audi A3 i Volkswagen Golf 2.0 TDI – 4,4 l/100 km

Treće mjesto dijele Audi A3 i Volkswagen Golf, oba sa 2,0-litarskim TDI motorom i 115 KS.

Najekonomičnije verzije, prema fabričkim podacima, troše 4,4 litra dizela na 100 kilometara, a motor je uparen sa ručnim mjenjačem.

Iako dijele osnovnu tehniku, A3 je pozicioniran kao premium model, dok Golf predstavlja jedan od najpoznatijih predstavnika kompaktne klase.

Audi A3 dostupan je od 57.019 KM, dok cijena Golfa počinje od 55.510 KM.

2. BMW 120d – 4,3 l/100 km

Da niska potrošnja nije rezervisana samo za praktične kompakte pokazuje BMW 120d.

Njegov 2,0-litarski dizelski motor razvija 163 KS, a prema fabričkim podacima prosječna potrošnja iznosi 4,3 l/100 km.

Uz snažan motor, automatski mjenjač i kompaktne dimenzije, BMW 120d predstavlja zanimljivu kombinaciju performansi i ekonomičnosti.

Cijena ovog modela u BiH počinje od 75.056 KM.

1. Škoda Octavia 2.0 TDI – 4,2 l/100 km

Titulu najekonomičnijeg dizelaša na ovoj listi odnosi Škoda Octavia 2.0 TDI sa 115 KS i ručnim mjenjačem.

Prema fabričkim podacima, Octavia u prosjeku troši svega 4,2 litra dizela na 100 kilometara.

Osim niske potrošnje, Octavia nudi prostranu kabinu i veliki prtljažnik, zbog čega je posebno zanimljiva vozačima koji automobil koriste za svakodnevne obaveze, ali i duža putovanja.

Početna cijena iznosi 50.301 KM.

Koji je najpovoljniji?

Ako se posmatra početna cijena među modelima na listi, Peugeot 308 BlueHDi je najpovoljniji, sa cijenom od 48.811 KM.

S druge strane, Škoda Octavia 2.0 TDI ima najmanju deklarisanu potrošnju – 4,2 l/100 km.

Razlike u potrošnji između prvoplasirane Octavije i ostalih modela nisu velike, ali na velikoj godišnjoj kilometraži i one mogu napraviti primjetnu razliku u troškovima goriva.

(Mondo)