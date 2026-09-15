Ako vozite dizel, ovo morate da znate: Tečnost za DPF pomaže motoru i štedi kućni budžet

Tečnost za DPF se miješa sa gorivom i snižava temperaturu paljena čađi.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Shutterstock/Baloncici

Vozači automobila sa dizel motorima često navode kao glavni problem DPF (Diesel Particulate Filter) koji sakuplja sitne čestice goriva i čađi dok izduvni gasovi prolaze kroz njegovu keramičku strukturu. On pomaže vozilima da smanje emisiju štetnih gasova kako bi ispunili stroge zakonske mjere, a sam sebe prečišćava tako što na visokoj temperaturi od oko 600 stepeni sagorijeva nakupljenu čađ tokom vožnje na otvorenom putu dok motor radi na visokim obrtajima, iznad 2.000.

DPF radi uz pomoć posebne tečnosti koji se miješa sa gorivom i sagorijeva nakupljene čestite na nižoj temperaturi. Riječ je o aditivu koji se direktno ubrizgava u gorivo.

Čemu služi tečnost za DPF?

Tečnost za DPF (u Srbiji se ustalio naziv "DPF filter" koji je nepravilan jer DPF označava Diesel Particulate filter, odnosno filter čestica dizela pa ispada se zove DPF filter, odnosno filter čestica dizela filter) služi da pomogne u sagorijevanju nakupljene čađi. Smanjuje temperaturu koja je potrebna za sagorijevanje čađi sa 600 na oko 450 stepeni.

Ima i više koristi za sam motor. To su:

Manje začepljenja Duži vijek trajanja filtera Manje problema pri vožnji na kratkim relacijama

Oznaka za DPF na instrument tabli

Izvor: Bumbim/Shutterstock

Kako se začepi DPF?

DPF je skraćenica za Diesel Particulate Filter, odnosno radi se o filteru čestica koji je u proizvodnji automobila obavezan od 2009. godine. Neki proizvođači počeli su da ga ugrađuju i čak nekoliko godina ranije.

Ako vozite dizel automobil koji je proizveden nakon 2009. godine, kada je uveden Euro V standard, pa su ekološki standardi za emisiju azotnih oksida i sitnih čestica čađi značajno pooštreni, simbol koji ukazuje na problem sa filterom čestica (DPF filter) može da zasvijetli na instrument tabli vašeg automobila. Do začepljenja filtera obično dolazi usljed kratkih razdaljina vožnje, posebno zbog režima gradske vožnje "kreni-stani" pri niskim obrtajima.

Iz tog razloga, preporučuje se svima koji voze dizel automobile uglavnom u gradskim uslovima, da poslije određenog vremena auto-putem prođu najmanje 20 minuta vozeći brzinom od minimum 120 km/h pri najmanje 2.200 obrtaja, a poželjno je i više, čak i da se vozi u 4. stepenu kretanja pri brzini od minimum 120km/h što podiže obrtaje na oko 3.000.

Ako se lampica upali, možete pokušati da odete do autoputa i skrenete da izduvate filter. Ako to ne uspije, moraćete da odete u ovlašćeni servis ili do vašeg majstora da očistite i regenerišete DPF filter. Čišćenje DPF filtera je mnogo jeftinije od cijene novog filtera, tako da ako se može popraviti, to je definitivno isplativija opcija.

DPF

Izvor: Shutterstock/Kinek00

Koliko košta zamjena DPF-a?

Troškovi zamjene nisu nimalo niski. Zbog zamjene DPF-a, mnogi vozači odlučuju se za regeneraciju.

Cijena varira između nekoliko stotina i preko hiljadu evra, dok zamjenski koštaju oko 400 do 600 evra uz troškove ugradnje. Zbog toga je potrebno koristiti tečnost za DPF koja služi da snizi temperaturu sagorijevanja čađi.

Izvor: Shutterstock/Baloncici

Uklanjanje DPF-a: olakšanje za novčanik, ali problem sa zakonom

Neki vlasnici automobila odlučuju se za uklanjanje DPF-a kako bi izbjegli troškove održavanja. Međutim, ovo nije legalan potez i možete snositi ozbiljne posljedice jer vozilo bez DPF-a ne zadovoljava tehničke standarde bez kojih se ne može proći tehnički pregled. Takođe, štetite motoru ubrzano na taj način i smanjujete mu drastično radni vijek zbog čega je potrebno voziti dizel automobil pravilno i koristiti tečnost za DPF koja služi da snižava temperaturu sagorijevanja čađi.

(Mondo.rs)