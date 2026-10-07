Krenuo po stare ploče, a postao milioner: Sliku platio 30 dolara, pa je prodao za pravo bogatstvo

Slika plaćena svega 30 dolara na rasprodaji u Americi prodata je na aukciji za 1,35 miliona! Izgubljeno djelo umetnice Gertrude Aberkrombi pronađeno je sasvim slučajno nakon sedam decenija.

Izvor: Profimedia

Da se rizik ponekad višestruko isplati, najbolje dokazuje nevjerovatan slučaj iz Sjedinjenih Američkih Država.

Jedan preprodavac antikviteta otišao je na rasprodaju imovine u nadi da će pronaći zanimljive gramofonske ploče, ali je kući odnio umjetničko djelo plaćeno tričavih 30 dolara (oko 25 evra), koje je nedavno na aukciji dostiglo zapanjujuću cijenu od 1,35 miliona dolara (približno 1,2 miliona evra).

Iza ovog nevjerovatnog profita krije se slika "Alderman Merriam’s Shells" (Školjke odbornika Merijama), koju je 1951. godine naslikala čuvena umjetnica iz Čikaga, Gertruda Aberkrombi. Na platnu su ovekovječene školjke iz privatne kolekcije Roberta Merijama, čovjeka koji je od 1947. do 1955. godine obavljao funkciju gradskog vjećnika za Peti okrug, obuhvatajući i poznatu četvrt Hajd Park. Sama umjetnica je živjela u tom dijelu grada i bila je izuzetno cijenjeno ime u lokalnim muzičkim i umjetničkim krugovima.

Misteriozni nestanak dug sedam decenija

Istorijat ovog djela jednako je fascinantan kao i njegova prodaja. Slika je 1952. godine data dr Džonu T. Rejnoldsu iz grada Kalamazu u Mičigenu, kao kompenzacija za njegove medicinske usluge. Tokom 1952. i 1953. godine, platno je putovalo po izložbama širom Amerike – od Njujorka i Čikaga, preko Milvokija do Evanstona. Ipak, nakon što je 1953. prikazano u čikaškom Dizajn centru, djelu se gubi svaki trag.

Sve do ove godine. Na rasprodaji imovine pokojnog dr Rejnoldsa u Kalamazuu, lovac na antikvitete je sasvim slučajno primjetio staro platno. Ime na poleđini mu se učinilo poznatim, pa je odlučio da izdvoji 30 dolara – potez koji će mu promijeniti život.

Nadrealizam, lebdeća školjka i oboren rekord

Nakon što je platno otkriveno, povjereno je čikaškoj firmi "Baumgartner Fine Art Restoration" na temeljnu restauraciju. Kada se našlo na licitaciji u aukcijskoj kući "Freeman’s Auctions", procjenitelji su smatrali da će donijeti između 15.000 i 250.000 dolara. Međutim, krajnja cifra od 1,35 miliona dolara šokirala je sve prisutne i postavila apsolutni svjetski rekord za jedno djelo Gertrude Aberkrombi, koja je preminula 1977. godine.

Stručnjaci za umjetnost objašnjavaju da visoka cijena nije slučajnost, jer ovo nije tek obična mrtva priroda, već svjedočanstvo o prelasku umjetnice u fazu nadrealizma. Djelo karakteriše mračna pozadina unutar koje jedna od školjki djeluje kao da lebdi u potpunom mraku. Pored toga, kompozicija je specifična po tome što svaka školjka ima sopstveni izvor svjetlosti iz različitih uglova. Ono što ovu sliku čini istorijski važnom jeste činjenica da je Aberkrombi na njoj prvi put naslikala napuklu školjku, što će kasnije postati njen zaštitni znak.

(Mondo)