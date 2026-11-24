Prva dama zavirila je u svoj garderober i izvukla omiljeni praznični komad dok su božićne pripreme u punom jeku.

Izvor: Aaron Schwartz / AFP / Profimedia

Melanija Tramp (56) prepustila se prazničnom duhu dok je dočekivala ovogodišnju božićnu jelku za Bijelu kuću, vrativši u modu dizajnerski kaput iz svog prvog mandata prve dame.

Prva dama Amerike je za doček 23. novembra obukla crveno-bijeli karirani kaput dizajnerke Gabrijele Herst, uparivši ovaj upečatljivi komad sa bordo salonkama na špic. Osmjehujući se pored zaprežnih kola sa konjima koja su prevozila visoko zimzeleno drvo, Melanija je izgledala potpuno spremno za božićnu sezonu:

Sa krupnim kariranim dezenom, dvoredim kopčanjem i odgovarajućim kaišem, Melanijin kaput unio je dašak prazničnih boja u dvorište Bijele kuće. Dizajn dužine do članaka krasili su špicasta kragna, manžetne sa dugmadima i kosi džepovi sa preklopom. Kaiš je vezala naprijed, dopuštajući da dezenirana tkanina ostane u centru pažnje. Njene bordo štikle pratile su zagasitocrvene tonove kaputa, dok joj je kosa sa pramenovima padala u opuštenim talasima oko ramena. Ružičasti ruž i nježno naglašene oči upotpunili su cijeli izgled.

Izvor: Aaron Schwartz / AFP / Profimedia

Premijerno ga obukla 2019.

Ovo pojavljivanje pružilo je kreaciji Gabrijele Herst ( kaput čija cijena iznosi 3.275 €) još jedan božićni izlazak, sedam godina nakon što ga je Melanija nosila uz Donalda Trampa na ceremoniji paljenja jelke 2019. godine. Ovog puta, kaput se savršeno uklopio sa sezonskim dekoracijama koje su je okruživale, od crvenih točkova zaprege do velikih mašni zakačenih na zimzelene vijence.

And here we see this fabulous coat as worn by the First Lady in 2019 https://t.co/7WojDFzkBQ — Remoulade Sauce (@Remisagoodboy)November 23, 2026

Melanija Tramp dočekala božićnu jelku za Bijelu kuću

Jelka je stigla na zelenim kolima koje su vukli konji Ben i Roko, dok su naprijed sjedili kočijaši sa cilindrima na glavi.

Melanija je obišla zapregu kako bi razgledala drvo prije nego što je pozdravila članove porodice Čepmen, sa čije farme u Viskonsinu potiče ovogodišnja jelka. Jela visoka oko 5,5 metara (18 stopa) stigla je sa imanja Silent Night Evergreens u mjestu Endevor i izabrana je za Plavu sobu Bijele kuće.

Izvor: Andrew Leyden / Zuma Press / Profimedia

Ovom isporukom nastavljena je porodična tradicija: ista farma obezbijedila je božićne jelke za Bijelu kuću i 1998, 2003. i 2017. godine. Oko mjesta dočeka, na prozorima Bijele kuće već su visili vijenci vezani crvenim mašnama, pružajući prvi uvid u praznične pripreme.

Melanija je tokom ovog događaja uputila i kratku prazničnu poruku. Na pitanje na čemu je zahvalna, odgovorila je: "Drvo je prelijepo. Zahvalna sam na porodici, zdravlju i svima želim srećan Božić."

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(Mondo.rs)