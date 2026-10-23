Pao dogovor o prekidu vatre: Melanija Tramp lično pregovarala sa Putinom i Zelenskim

Prva dama Sjedinjenih Američkih Država Melanija Tramp uspjela je da izdejstvuje lokalizovani prekid vatre između ruskih i ukrajinskih snaga u okupiranom gradu Oleški.

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Prva dama SAD Melanija Tramp obezbijedila je prekid vatre između Rusije i Ukrajine u gradu Oleški, koji se nalazi pod ruskom kontrolom, a koji će stupiti na snagu 29. oktobra, saopštila je Bijela kuća u petak, preneo je Rojters.

Stanovnici ovog grada na jugu Ukrajine, koji je pod okupacijom ruskih snaga od februara 2022. godine, prijavljuju sve dublju prehrambenu krizu.

"Obje nacije su se saglasile da privremeno obustave sve vojne akcije u Oleškiju kako bi se omogućio ulazak humanitarne pomoći i pripremila evakuacija civila kroz određeni bezbjedni koridor", navodi se u saopštenju Bijele kuće.

Glavni ukrajinski pregovarač David Arahamija naveo je na Telegramu da će u Oleškiju uskoro biti uspostavljen prekid vatre, kao i operacija za uspostavljanje trajnih humanitarnih koridora za evakuaciju i dostavu hrane. On nije iznio dodatne detalje o samoj operaciji.

Rusija nije odmah potvrdila prekid vatre. Kremalj je ranije ove nedjelje saopštio da se radi na ublažavanju humanitarne situacije u Oleškiju, nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin rekao papi Lavu da je spreman na saradnju po tom pitanju.

Ovaj pomak dolazi u trenutku kada suprug Melanije Tramp, predsjednik Donald Tramp, vrši pritisak na ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da postigne sporazum sa ruskim predsjednikom Vladimir Putinom o okončanju rata, koji je počeo ruskom invazijom na Ukrajinu u februaru 2022. godine. Melanija Tramp je bila veoma aktivna u nastojanjima da se ukrajinska djeca, koju je Rusija oduzela tokom rata, vrate svojim porodicama.

"Situacija u Oleškiju je alarmantna. Oleški je grad na prvoj liniji fronta koji se nalazi na ivici katastrofe. Preostalo stanovništvo Oleškija čine uglavnom stariji meštani kojima su hitno potrebni medicinska njega, lijekovi, hrana i čista voda", navela je Melanija Tramp u saopštenju.

Prekid vatre omogućiće nevojnim timovima iz obje zemlje da posećuju meštane u njihovim domovima i koordinišu prevoz za one koji žele da se evakuišu bilo u Rusiju ili u Ukrajinu, pri čemu će jedna neimenovana američka medijska kuća pratiti timove kako bi dokumentovala cijeli proces, dodala je prva dama.

Njutzmaks, desničarski mediji, naveo je u svom izvještaju da će njegovim kamerama biti odobren "ekskluzivan pristup za dokumentovanje ovih napora".

Oleški, koji se nalazi preko puta reke Dnjepar u odnosu na Herson, trenutno broji između 1.700 i 2.000 stanovnika, pretežno starijih osoba, uz oko pedesetoro djece, što je drastičan pad u odnosu na oko 24.000 stanovnika koliko ih je bilo prije rata, saopštila je Bijela kuća. Oko 90 odsto grada poplavljeno je nakon rušenja brane Kahovka, dodaje se u saopštenju.

U saopštenju se navodi da su Melanija Tramp i njen predstavnik direktno sarađivali sa ruskim i ukrajinskim rukovodstvom kako bi definisali uslove ovog lokalizovanog prekida vatre.

"Stanovnici koji žele da se evakuišu dobiće koordinisanu podršku i prevoz do željene destinacije. Očekujem da će neki željeti da odu u Rusiju, a neki u Ukrajinu", rekla je Melanija Tramp.