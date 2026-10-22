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Vens: Razlike između Moskve i Kijeva koče mirovni sporazum, naredna runda pregovora u Abu Dabiju

Vens: Razlike između Moskve i Kijeva koče mirovni sporazum, naredna runda pregovora u Abu Dabiju

Autor Haris Krhalić
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Potpredsjednik SAD Džejms Dejvid Vens izjavio je da neslaganja Moskve i Kijeva usporavaju mirovni sporazum. Najavljeni novi pregovori u Abu Dabiju.

Vens: Neslaganje Moskve i Kijeva koči mirovni sporazum Izvor: Nathan Howard / AFP / Profimedia

Postizanje mirovnog sporazuma o ukrajinskom sukobu komplikovano je zbog neslaganja Moskve i Kijeva oko određenih tačaka pregovora, rekao je potpredsjednik SAD Džejms Dejvid Vens.

"Razlog zašto nismo postigli mirovni sporazum je taj što su se jednostavno previše razišli oko nekih detalja tih pregovora", rekao je Vens novinarima.

Vens nije precizirao razloge neslaganja, ali je napomenuo da su se dvije zemlje saglasile da sjednu za pregovarački sto.

Vens je naveo da je američki specijalni izaslanik Stiven Vitkof optimističan u pogledu svojih nedavnih razgovora sa ruskim i ukrajinskim predstavnicima.

Ruski predsjednik Vladimir Putin obavijestio je juče Vitkofa o spremnosti Rusije da nastavi trilateralne pregovore o Ukrajini u novembru.

Pomoćnik Kremlja Jurij Ušakov rekao je da bi novi krug trilateralnih pregovora o pronalaženju rješenja za ukrajinsku krizu mogao biti održan u Abu Dabiju sljedećeg mjeseca.

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Tagovi

Džej Di Vens Rat u Ukrajini Rusija Ukrajina

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