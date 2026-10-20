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"Njujork tajms": Tramp će vršiti pritisak na Zelenskog da prihvati sporazum po ruskim uslovima

"Njujork tajms": Tramp će vršiti pritisak na Zelenskog da prihvati sporazum po ruskim uslovima

Autor Haris Krhalić
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Donald Tramp, prema pisanju Njujork tajmsa, pojačava pritisak na Zelenskog da prihvati mirovni sporazum zasnovan na ruskim uslovima.

Tramp vrši pritisak na Zelenskog da prihvati sporazum po ruskim uslovima Izvor: Pou/Ropi / Zuma Press / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp pojačava pritisak na ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog da prihvati mirovni sporazum sačinjen uglavnom po ruskim uslovima tokom važnih diplomatskih razgovora u Oslu, objavio je "Njujork tajms".

Prema izvještajima, Tramp sve upornije insistira na postizanju sporazuma i pokušava da ubijedi Zelenskog da nastavak vojnih napora radi zadržavanja kontrole nad Donbasom "nije vrijedan truda".

Trampova administracija je, kako se navodi, tvrdila da bi Ukrajina mogla da ostvari finansijsku korist ako odustane od protivljenja sporazumu.

Razgovori se održavaju u trenutku ozbiljno narušenih odnosa između Vašingtona i Kijeva zbog obustavljanja vojne pomoći i razmjene obavještajnih podataka.

Na sastanku, čiji je domaćin norveški premijer Jonas Gar Stere, učestvuju Zelenski, specijalni izaslanik SAD Stiven Vitkof i finski predsjednik Aleksander Stub, dok se specijalni izaslanik Džared Kušner diplomatskim razgovorima pridružuje onlajn.

Očekuje se da će Vitkof nakon sastanaka u Norveškoj otputovati direktno u Rusiju kako bi predsjedniku Vladimiru Putinu predstavio prijedloge.

Tramp je ranije optužio Zelenskog da ne želi da okonča rat i koristi rafinerije dizela u Rusiji kao metu, znajući da ti napadi ozbiljno štete tržištu dizela, uključujući i ono u SAD.

On je naveo da ukrajinskom predsjedniku rat donosi neprekidan priliv novca iz EU, kojeg Zelenski ne želi da se odrekne.

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Tagovi

Donald Tramp Volodimir Zelenski Rat u Ukrajini

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