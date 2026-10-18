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Zelenski: Rusija je nakon Trampove najave primirja 76 puta napala energetsku infrastrukturu

Zelenski: Rusija je nakon Trampove najave primirja 76 puta napala energetsku infrastrukturu

Autor Haris Krhalić
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Volodimir Zelenski tvrdi da je Rusija 76 puta napala ukrajinski energetski sektor, naftnu i gasnu industriju otkako je Donald Tramp najavio energetsko primirje.

profimedia-1119320127.jpg Izvor: HANDOUT / AFP / Profimedia

Rusija je 76 puta napala ukrajinski energetski sektor, kao i naftnu i gasnu industriju, otkako je američki predsjednik Donald Tramp najavio obustavu napada na energetsku infrastrukturu, tvrdi ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

„Otkako je američki predsjednik prije sedam dana najavio energetsko primirje, Rusija je namjerno 76 puta napala ukrajinski energetski sektor te naftnu i gasnu industriju“, napisao je Zelenski na društvenoj mreži Iks.

Dodao je da su u najnovijim napadima pogođene trafostanice u oblastima Vinica, Žitomir, Hmeljnicki i Odesa.

Ni Kijev ni Moskva nisu potvrdili sporazum o primirju koji je najavio Tramp.

Američki predsjednik je prije sedam dana izjavio da su se Ukrajina i Rusija dogovorile o, kako je naveo, „energetskom primirju“.

U objavi na društvenoj mreži Tramp je napisao da primirje stupa na snagu odmah, ali tu tvrdnju nije dodatno pojasnio.

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Tagovi

Ukrajina Rusija Rat u Ukrajini Volodimir Zelenski Donald Tramp

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