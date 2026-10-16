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Zelenski traži još 70 milijardi evra od EU: Ukrajini potrebno 155 milijardi za rat naredne godine

Zelenski traži još 70 milijardi evra od EU: Ukrajini potrebno 155 milijardi za rat naredne godine

Autor Mihajlo Popović Izvor SRNA
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Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski zatražio je od lidera Evropske unije dodatnih 70 milijardi evra za finansiranje odbrane Ukrajine, proizvodnju oružja i jačanje ukupne otpornosti zemlje u narednoj godini.

Zelenski od EU traži dodatnih 70 milijardi evra za Ukrajinu Izvor: X/@ZelenskyyUa/Printscreen

„Rat će sljedeće godine koštati 155 milijardi evra. Potrebno nam je još najmanje 70 milijardi evra od vas – za odbranu, oružje i održavanje spremnosti“, rekao je Zelenski u obraćanju učesnicima sastanka Evropskog savjeta.

Prema njegovim riječima, traženi iznos predstavlja realnu procjenu potreba Ukrajine.

„Pozivam vas da pronađete način da nam pružite ovu podršku“, dodao je ukrajinski predsjednik.

(Mondo)

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Tagovi

Volodimir Zelenski Ukrajina EU

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