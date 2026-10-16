Pilot hitno obustavio slijetanje: Izbila opšta tuča u avionu, objavljen dramatičan snimak incidenta

Na letu Rajanera za Ibicu izbila je tuča zbog putnika koji je ignorisao znak za vezivanje pojasa, što je izazvalo haos u avionu.

Izvor: Daily Mail/printscreen

Let kompanije "Rajaner" za Ibicu pretvorio se u haos nakon što je izbila tuča kada je jedan muškarac navodno ignorisao znak za vezivanje pojasa i odbio da sjedne.

Snimak zabilježen nakon izbijanja sukoba prikazuje grupu putnika kako opkoljava muškarca dok članica kabinskog osoblja pokušava da smiri metež, piše Dejli mejl.

Na snimku se čuje kako viče na muškarca govoreći mu da "sjedne". Prema riječima turiste Harija Votsona (28), koji je bio svjedok tuče u avionu 5. oktobra, letjelica se pripremala za slijetanje na ostrvo poznato po provodu kada je muškarac ustao da ode do toaleta uprkos upaljenom znaku za vezivanje pojasa.

Votson je opisao kako su putnici "počeli da viču na njega" dok se vraćao na svoje sjedište, pri čemu je jedna osoba "bila veoma glasna".

"Mladiću se to nije dopalo, pa se razbjesnio i postao nasilan prema tom čovjeku, što je izazvalo tuču", objasnio je Votson.

"Ovo se ponovilo nekoliko puta. Mladić je počeo da napada i druge putnike, pa su jedva uspjeli da ga obuzdaju. Zatim je ustao još jedan muškarac i udario ga".

Kako se tuča nastavljala, piloti nisu mogli da pripreme avion za slijetanje, što je dovelo do kašnjenja.

"Svi su se poslije nekog vremena prilično iznervirali, naročito zato što avion nije mogao da sleti i morao je ponovo da kruži u vazduhu", rekao je Votson.

Nakon slijetanja, španska policija je muškarcu stavila lisice, uhapsila ga i izvela iz aviona.

Portparol kompanije "Rajaner" izjavio je: "Posada na letu iz Londona za Ibicu (5. oktobra) unaprijed je zatražila intervenciju policije nakon što je putnik počeo da pravi nerede u avionu. Policija je dočekala avion po sletanju na aerodrom na Ibici i problematični putnik je udaljen. Rajaner ima nultu toleranciju prema nedoličnom ponašanju putnika i nastaviće da preduzima odlučne mjere kako bi spriječio ovakve incidente, osiguravajući da svi putnici i posada putuju bezbjedno, uz međusobno poštovanje i bez nepotrebnog stresa".

(Mondo)