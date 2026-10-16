Šansa i za radnike na daljinu: Grčka plaća bespovratnih 10.000 evra za život u 11 pograničnih regiona

Takođe će se pokrivati preseljenja u urbane centre, pa program neće biti ograničen samo na seoske zajednice.

Izvor: Shutterstock

Grčka proširuje svoj program preseljenja kojim 10.000 evra nudi ljudima koji se trajno presele u pogranične regione, a prijave su počele 14. oktobra.

Program, koji je prvobitno uveden u sjeveroistočnom regionu Evros, biće proširen na regionalne jedinice Kilkis, Florina, Kastorija, Drama, Pela, Grevena, Kozani, Ser, Janjina i Tesprotija.

Prema zajedničkoj ministarskoj odluci, sedam od osam opština u regionalnoj jedinici Janjina biće uključeno, zajedno sa opštinama Suli i Filijates u Tesprotiji.

Revidirani program je ublažio uslove za kvalifikovanje, ukidajući obavezu dokazivanja zaposlenja u odabranoj oblasti, kako bi se olakšalo preseljenje radnicima na daljinu i drugima kojima nije potrebno da rade lokalno.

Ministarka za društvenu koheziju i porodična pitanja, Domna Mihailidu, navela je za Skai TV da će podnosioci prijava umjesto toga morati da posjeduju ili iznajmljuju dom u odabranoj oblasti.

Takođe će se pokrivati preseljenja u urbane centre, pa neće biti ograničen samo na seoske zajednice.

Plan sada uključuje grčke državljane koji žive u drugim zemljama Evropske unije, diplomce visokoškolskih ustanova u određenim regionima koji odluče da tamo ostanu nakon završetka studija, kao i domaćinstva koja se sele u naselja bilo koje veličine, uključujući gradove.

Izvor: Shutterstock

Kako će biti isplaćen novac za preseljenje u Grčku?

Bespovratna sredstva od 10.000 evra biće isplaćena u dvije jednake tranše. Prvih 5.000 evra biće obezbijeđeno kao avans po odobrenju prijave kako bi se pomoglo u pokrivanju početnih troškova preseljenja.

Preostalih 5.000 evra biće isplaćeno nakon što prođe jedna godina stalnog boravka u toj oblasti.

Podnosioci prijava moraju dostaviti dokaz o prebivalištu i dokumentaciju koja pokazuje da posjeduju ili iznajmljuju nekretninu na osnovu ugovora koji traje najmanje tri godine.

(EUpravo zato/ekathimerini)