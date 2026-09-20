logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ovo grčko ostrvo ima neobične stanovnike: Divlje svinje plivaju sa turistima i sunčaju se na plaži

Ovo grčko ostrvo ima neobične stanovnike: Divlje svinje plivaju sa turistima i sunčaju se na plaži

Autor Dušan Volaš Izvor Eupravozato
0

Ukoliko volite neobična iskustva na putovanjima, ovo grčko ostrvo može biti prava destinacija za vas, možda već idućeg ljeta.

Atokos: Kristalno čisto more, netaknuta priroda i divlje svinje Izvor: Shutterstock

Zahvaljujući svinjama koje plivaju u moru, ovo malo ostrvo u blizini Itake postalo je prava turistička atrakcija za posjetioce iz cijelog sveta.

Jedno malo jonsko ostrvo neočekivano je postalo popularna turistička destinacija zahvaljujući svojim neobičnim "stanovnicima". Na obalama Atokosa, u blizini Itake, posjetioce ne dočekuju samo kristalno čisto more i netaknuta priroda, već i krda crnih svinja koje slobodno lutaju plažama.

Atokos je privatno ostrvo i donedavno je bio gotovo nepoznat široj javnosti. Sve se promenilo kada su fotografije i snimci svinja počeli da se masovno šire Instagramom i TikTokom.

Danas putnici iz brojnih zemalja dolaze na ostrvo upravo kako bi životinje vidjeli izbliza, a neki čak plivaju zajedno s njima ili ih hrane.

Čini se da su se svinje navikle na prisustvo ljudi. Šetaju obalom u potrazi za hranom i djeluju potpuno nezainteresovano za turiste. Kada temperatura poraste, ulaze u more i kratkim kupanjem pokušavaju da se rashlade.

Izvor: Shutterstock

Do Atokosa se uglavnom stiže turističkim brodovima. Renato Bisa, koji organizuje izlete sa Itake, sada svakodnevno nekoliko puta vozi turiste do ostrva, pošto je interesovanje naglo poraslo.

Popularnost ostrva na društvenim mrežama dovela je čak i do stvaranja posebnog turističkog doživljaja posvećenog ovim životinjama. Ostrvo je u šali dobilo nadimak "Svinjsko ostrvo" (Piggy Island). Izleti do Atokosa organizuju se i sa Lefkade i Kefalonije.

Bisa kaže da mu se mnogi putnici javljaju sa jasnom željom da posjete Atokos i upoznaju njegove neobične stanovnike. U pojedinim slučajevima organizatori koriste voće kako bi namamili svinje da priđu bliže brodovima.

Za većinu posjetilaca susret sa svinjama predstavlja potpuno neočekivan doživljaj koji će teško zaboraviti. Nagla pažnja javnosti promijenila je sliku ovog malog ostrva. Od gotovo nepoznate destinacije, Atokos je postao velika turistička atrakcija koju tokom ljetnje sezone posjećuje na hiljade turista.

(M.A./EUpravo zato/euronews.com)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Grčka putovanja

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA