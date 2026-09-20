Ovo grčko ostrvo ima neobične stanovnike: Divlje svinje plivaju sa turistima i sunčaju se na plaži

Ukoliko volite neobična iskustva na putovanjima, ovo grčko ostrvo može biti prava destinacija za vas, možda već idućeg ljeta.

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Zahvaljujući svinjama koje plivaju u moru, ovo malo ostrvo u blizini Itake postalo je prava turistička atrakcija za posjetioce iz cijelog sveta.

Jedno malo jonsko ostrvo neočekivano je postalo popularna turistička destinacija zahvaljujući svojim neobičnim "stanovnicima". Na obalama Atokosa, u blizini Itake, posjetioce ne dočekuju samo kristalno čisto more i netaknuta priroda, već i krda crnih svinja koje slobodno lutaju plažama.

Atokos je privatno ostrvo i donedavno je bio gotovo nepoznat široj javnosti. Sve se promenilo kada su fotografije i snimci svinja počeli da se masovno šire Instagramom i TikTokom.

Danas putnici iz brojnih zemalja dolaze na ostrvo upravo kako bi životinje vidjeli izbliza, a neki čak plivaju zajedno s njima ili ih hrane.

Čini se da su se svinje navikle na prisustvo ljudi. Šetaju obalom u potrazi za hranom i djeluju potpuno nezainteresovano za turiste. Kada temperatura poraste, ulaze u more i kratkim kupanjem pokušavaju da se rashlade.

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Do Atokosa se uglavnom stiže turističkim brodovima. Renato Bisa, koji organizuje izlete sa Itake, sada svakodnevno nekoliko puta vozi turiste do ostrva, pošto je interesovanje naglo poraslo.

Popularnost ostrva na društvenim mrežama dovela je čak i do stvaranja posebnog turističkog doživljaja posvećenog ovim životinjama. Ostrvo je u šali dobilo nadimak "Svinjsko ostrvo" (Piggy Island). Izleti do Atokosa organizuju se i sa Lefkade i Kefalonije.

Bisa kaže da mu se mnogi putnici javljaju sa jasnom željom da posjete Atokos i upoznaju njegove neobične stanovnike. U pojedinim slučajevima organizatori koriste voće kako bi namamili svinje da priđu bliže brodovima.

Za većinu posjetilaca susret sa svinjama predstavlja potpuno neočekivan doživljaj koji će teško zaboraviti. Nagla pažnja javnosti promijenila je sliku ovog malog ostrva. Od gotovo nepoznate destinacije, Atokos je postao velika turistička atrakcija koju tokom ljetnje sezone posjećuje na hiljade turista.

(M.A./EUpravo zato/euronews.com)