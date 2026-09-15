Šta turisti najviše vole u Grčkoj, a šta im najviše smeta: Objavljeno novo istraživanje

Ukupno zadovoljstvo putnika Grčkom je na platformama za ocjenjivanje dostiglo 9,2 od 10, što je iznad evropskog prosjeka od 8,9.

Izvor: Shutterstock

Grčka je mnogim našim sugrađanima omiljena destinacija za odmor, ali takvo pozitivno raspoloženje vlada i među turistima iz drugih zemalja.

Najviše se ističu kultura, gastronomija i lokalno gostoprimstvo, a s druge strane, pritisak na životnu sredinu, opterećenost infrastrukture i pitanja održivosti predstavljaju ključne oblasti koje posjetioci ocjenjuju nešto slabije.

Ove ocjene se nalaze u izvještaju Instituta Grčke konfederacije turizma (INSETE) pod nazivom "Reputacija Grčke i njenih regiona na društvenim mrežama i turističkim sajtovima", koji se odnosi na drugi kvartal ove godine (april-jun).

Na osnovu indeksa neto sentimenta (NSI), Grčka zauzima treće mjesto među ključnim konkurentskim destinacijama, iza Hrvatske i Portugala. Ukupno zadovoljstvo putnika na platformama za ocjenjivanje dostiglo je 9,2 od 10, što je iznad evropskog prosjeka od 8,9.

Čime Grčka oduševljava putnike?

Podaci iz recenzija pokazuju da su zadovoljstvo putnika podstakli kvalitet usluga, lokalna autentičnost i kulturno nasljeđe.

Kultura i nasljeđe : Ova tema dominirala je razgovorima na internetu i pomenuta je više od 31.000 puta, uz najviši indeks pozitivnog sentimenta (88) i prosječnu ocjenu zadovoljstva od 9,2.

: Ova tema dominirala je razgovorima na internetu i pomenuta je više od 31.000 puta, uz najviši indeks pozitivnog sentimenta (88) i prosječnu ocjenu zadovoljstva od 9,2. Gastronomsko iskustvo : Zabilježeno je oko 20.000 pominjanja, uz indeks sentimenta od 81 i ocjenu 9,3. Posebno su istaknuti status Krita kao Evropskog regiona gastronomije i raznovrsnost regionalne kuhinje.

: Zabilježeno je oko 20.000 pominjanja, uz indeks sentimenta od 81 i ocjenu 9,3. Posebno su istaknuti status Krita kao Evropskog regiona gastronomije i raznovrsnost regionalne kuhinje. Osoblje i gostoprimstvo : Kvalitet usluge i ljubaznost osoblja dobili su najvišu ocjenu - 9,6 u pisanim recenzijama (indeks sentimenta 85), potvrđujući da ljudski kontakt i dalje predstavlja jednu od najvećih prednosti.

: Kvalitet usluge i ljubaznost osoblja dobili su najvišu ocjenu - 9,6 u pisanim recenzijama (indeks sentimenta 85), potvrđujući da ljudski kontakt i dalje predstavlja jednu od najvećih prednosti. More i aktivnosti na obali: Iskustva povezana sa plažama, ostrvima i slikovitim obalama zadržala su visok nivo zadovoljstva, sa ocjenom 9,1.

Koji regioni su dobili najviše ocjene

Destinacije na kopnu su dobile najviše ocjene i nadmašile nacionalni prosjek.

Na vrhu rang-liste našli su se Tesalija i Zapadna Makedonija, sa ocjenom 9,5. Tesalija se posebno izdvojila kulturnom ponudom, uz veoma dobre ocjene za održivost i gostoprimstvo. Zapadna Makedonija ostvarila je izuzetne rezultate u gastronomiji (9,5) i zauzela prvo mjesto u zemlji kada je riječ o odnosu cijene i kvaliteta, sa ocjenom 9,7.

Izvor: Shutterstock

Na drugom mjestu, sa ocjenom 9,4, našli su se Zapadna Grčka i Kikladi. Zapadna Grčka pohvaljena je zbog uravnoteženog turističkog iskustva i dobrog odnosa cijene i kvaliteta (9,3), dok su se Kikladi posebno istakli kulinarskim iskustvima (9,4) i standardima čistoće i higijene (9,2).

Većina ostalih destinacija bila je blizu nacionalnog prosjeka od 9,2, uključujući Atiku, Centralnu Makedoniju, Istočnu Makedoniju i Trakiju, Epir, Jonska ostrva, Sjeverni Egej i Peloponez. Nasuprot tome, Krit, Centralna Grčka, Sjeverni Egej i Dodekanezi zabilježili su nešto niže prosječne ocjene.

Odnos cijene i kvaliteta Kada je riječ o ključnom pokazatelju odnosa cijene i kvaliteta, uz Zapadnu Makedoniju (9,7) najbolje su ocijenjeni Epir (9,4), a zatim Zapadna Grčka, Jonska ostrva i Centralna Grčka (svi sa ocjenom 9,3).

Šta turistima smeta u Grčkoj?

Uprkos uglavnom pozitivnim utiscima, postoje i faktori koji su negativno uticali na raspoloženje i doživljaj putnika.

Izvor: Shutterstock

Životna sredina i ekstremne vremenske prilike: Teme povezane sa životnom sredinom pomenute su oko 12.000 puta, ali su zabilježile najniži nivo pozitivnog sentimenta (58). Visoke ljetnje temperature, pješčane oluje iz Sahare koje su izazivale poremećaje u avionskom saobraćaju, nestašice vode i rizik od šumskih požara često brinu turiste.

Održivost i infrastruktura: Nacionalna ocjena održivosti pala je na 8,4, dok su Kikladi zabilježili najnižu ocjenu od 6,9 zbog velikog pritiska na lokalnu infrastrukturu tokom glavne turističke sezone.

Čistoća i higijena: Iako su pojedine grupe ostrva dobile visoke ocjene, uočene su značajne razlike među regionima, pri čemu su niže ocjene zabilježene na Peloponezu (6,7), Jonskim ostrvima (7,7) i u Istočnoj Makedoniji i Trakiji (7,9).

Izvor: Shutterstock

Ko je najviše zadovoljan?

Putnici iz Sjedinjenih Američkih Država (9,5) i Ujedinjenog Kraljevstva (9,3) prijavili su najviši nivo zadovoljstva.

Posjetioci iz Njemačke (8,8), Italije (8,8) i Francuske (8,7) bili su nešto uzdržaniji, dok su domaći grčki turisti svoje ukupno iskustvo ocijenili sa 9,0.

(EUpravo zato/Greek Reporter)