4 savršena mjesta u Grčkoj za ljetovanje u septembru: Mala i mirna, sa čistim i toplim morem

Ako želite da ljetujete u septembru, ova 4 mjesta su savršen izbor.

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Ako vam ljetovanje u avgustu sve više liči na borbu za slobodnu ležaljku i mesto u restoranu, septembar u Grčkoj može biti potpuno drugačije iskustvo. Temperature su prijatnije, gužve se smanjuju, a more je tokom prvih nedelja septembra i dalje veoma toplo.

Upravo zato je ovaj mjesec odličan za one koji žele mirniji odmor, duge dane na plaži i večeri bez ljetnje vreve. Ako pritom birate manja mjesta, možete pronaći upravo onu Grčku kakvu mnogi zamišljaju, tihe ulice, male taverne, kristalno čisto more i opuštenu atmosferu.

1. Agios Georgios, Krf

Na jugozapadu Krfa nalazi se Agios Georgios, mirnije ljetovalište poznato po dugoj peščanoj plaži i zelenilu koje ga okružuje. U septembru atmosfera postaje još opuštenija. Plaže nisu toliko pune kao u špicu sezone, a more je i dalje dovoljno toplo za dugo kupanje. Mjesto je dobar izbor za one koji žele da dane provode uglavnom na plaži, a uveče prošetaju do neke od lokalnih taverni. Poseban adut je priroda, Krf je poznat po bujnom zelenilu, pa je pejzaž potpuno drugačiji od onoga koji ćete pronaći na mnogim suvlјim grčkim ostrvima.

2. Vurvuru, Sitonija

Ako vam je prioritet mirno more i prelijepe plaže, Vurvuru na Sitoniji je jedan od odličnih izbora. Ovo mjesto nije klasično malo grčko selo sa starim kamenim kućama, već razuđenije ljetovalište okruženo borovima, skrivenim uvalama i ostrvcima. Voda je poznata po tirkiznim nijansama, a u okolini postoji veliki broj manjih plaža koje možete istraživati.

Septembar je posebno prijatan jer se ljetnja gužva smanjuje, dok priroda i dalje izgleda kao usred sezone. Za one koji žele potpuni mir, najbolji izbor su smještaji malo udaljeni od glavne saobraćajnice.

3. Parga

Parga je nešto življa od prethodna dva mjesta, ali je u septembru mnogo prijatnija nego tokom jula i avgusta. Malo primorsko mjesto na jonskoj obali poznato je po šarenim kućama, uskim uličicama i malim plažama sa čistim morem.

Najljepše je što ovde možete spojiti odmor na plaži i večernje šetnje. Tokom dana možete birati između više plaža u okolini, dok je uveče prijatno prošetati do luke i stare gradske jezgre. Septembar je dobar trenutak za Pargu i zato što temperature nisu toliko visoke kao usred leta, pa je mnogo prijatnije istraživati okolinu.

4. Skala Potamija, Tasos

Za one koji žele mirnije ljetovanje na ostrvu, Tasos je uvek zanimljiva opcija. Skala Potamija nalazi se uz čuvenu Zlatnu plažu, jednu od najpoznatijih na ostrvu.

U septembru se atmosfera značajno smiruje, a more ostaje prijatno za kupanje. Duga plaža pruža dovoljno prostora za opuštanje, dok okolne ulice nude restorane, pekare i male prodavnice.

Tasos je posebno zanimljiv porodicama i putnicima koji ne žele da provedu odmor u velikom turističkom centru, ali ipak žele da imaju sve osnovno nadohvat ruke.

Zašto je septembar odličan za Grčku?

Septembar donosi nekoliko prednosti u odnosu na sam vrhunac sezone. Najveće vrućine uglavnom popuštaju, plaže su mirnije, a tempo života postaje sporiji.

More je pritom tokom prvog dijela septembra još uvijek zagrijano nakon dugog ljeta, pa su jutarnje i večernje temperature često prijatnije nego u avgustu. Ako vam je cilj mirno ljetovanje, čisto more, manje gužve i prijatne temperature, birajte manja mjesta umjesto velikih turističkih centara.

I još jedan savjet: ako možete da birate termin, prva polovina septembra obično je sigurniji izbor za klasično kupanje i boravak na plaži, dok se kako mjesec odmiče povećava mogućnost promenljivog vremena, naročito na Jonskom moru.