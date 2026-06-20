Jedno krije okamenjenu šumu, drugo plaže od crnog pijeska: Izabrano 15 najboljih ostrva za ljetovanje u Grčkoj

Od ukupno 227 naseljenih ostrva Grčke, časopis Conde Nast Traveller objavio je spisak 15 najboljih, za ljetovanje tokom 2026. godine.

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Postoje mjesta koja ni najlepše fotografije ne mogu do kraja da dočaraju, ona moraju da se "osjete" kroz miris soli, zvuk talasa i fasade bijelih kuća koje pod vrelim suncem izgledaju gotovo nestvarno. Grčka ostrva već decenijama važe za sinonim ljeta iz snova, ali iza razglednica sa Santorinija i Mikonosa krije se čitav svijet manjih i autentičnijih ostrva na kojima Mediteran čuva posljednja uporišta svojih višegodišnjih tradicija.

Od vjetrovitih litica Folegandrosa i skrivenih uvala Sifnosa, do umjetničke atmosfere Hidre i divlje prirode Kefalonije, svako ostrvo ima svoju priču. Neka su stvorena za duge večeri uz vino i ribu tik uz more, druga za bijeg od gužve, planinarenje i usamljene plaže na kojima se čini da je vrijeme stalo.

Prema izboru urednika britanskog časopisa posvećenog putovanjima, Conde Nast Traveller, najbolje ostrvo sa direktnim letom iz Atine jeste Siros, za parove je to Santorini, dok je za porodice u pitanju Krit.

1. Paros

Nekada skriveno ostrvo koje su uglavnom posećivali samo Grci, Paros je danas jedno od najpopularnijih destinacija. Uprkos popularnosti nije izgubio svoj autentični šarm, a Nausa se smatra najživopisnijim mjestom na ostrvu.

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Privlačna posjetiocima zbog lavirinta belih ulica, restorana sa ukusnim lokalnim jelima i elegantnim hotelima uz obalu.

Ipak, prava čar Parosa krije se i dalje u mirnijim ribarskim selima na jugu ostrva, poput Alikija i Driosa, gdje se lenji dani uz more pretvaraju u duge večere sa svežom ribom, lokalnom rakijom i osjećajem da vrijeme ovdje stoji.

2. Sifnos

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Sifnos važi za jedno od najljepših grčkih ostrva jer uspeva da spoji mirnu, autentičnu atmosferu sa modernim vremenima. Ostrvo je poznato po gastronomiji, gdje su nezaobilazni specijaliteti poput jagnjetine i jela od leblebija.

Pored hrane, ostrvo osvaja i šarmantnim mjestima, od crkve Sedam mučenika u Kastru, preko prodavnica u Apoloniji, do izleta brodom duž obale i ka obližnjim ostrvima. Upravo ta nenametljiva ljepota, spoj tradicije i modernog pogleda na život, čini Sifnos toliko posebnim.

3. Siros

Za razliku od drugih ostrva, lokalcima na Sirosu turizam nije prioritet. Autentičan izgled, sa pozorištem iz 19. vijeka, crkvom Svetog Nikole sa plavom kupolom i gradska kuća sa impresivnim ulaznim stepeništem, može da parira velikim evropskim gradovima.

Takođe, Siros je dom brojnih umjetničkih festivala, te stoga on tokom ljeta nikada ne miruje u potpunosti. Plaže poput Galisasa, Definija i Agatopesa vredi posjetiti, ipak, lokalci najviše vole onu smeštenu na betonskoj ploči, po imenu Vaporija, sa koje se pruža pogled na neke od najljepših vila u čitavoj Grčkoj.

4. Folegadros

Označeno kao jedno od najgostoljubivijih mjesta, u kom "filoksenija" - "ljubaznost prema strancima", ovdje dobija novu dimenziju. Folegandros je poznat po tome što ima tri glavna trga, od kojih je svaki ispunjen brojnim kafićima i prodavnicima.

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Preporuka je da odšetate do naselja iz 13. vijeka po imenu Kastra, odakle počinje uspon ka crkvi Panagije. Treba naglasiti da ide cik-cak i da ima ukupno 350 stepenica.

Oni koji ne vole da pješače, mogu da posete neku od plaža, a ironija je da su i one uglavnom strme i kamene, ali pružaju podjednako dobru zabavu na talasima. Najpoznatija je Agkali.

5. Kefalonija

S jedne strane, ispunjena krivudavima putevima između zaliva, a druge, gustim šumama, Kefalonija obiluje prirodnim lepotama. Jedna od njih je i plaža Mirtos, okružena visokim liticama. Kako nije lako pristupačna, kao alternative su ponuđene Čorgota i Sami. Interesantno je da su sve tri bile scenografija holivudskog filma "Mandolina kapetana Kornelija".

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Pored toga, preporuke su da prošetate kroz Nacionalni park planine Ainos, probate lokalno vino robola, ali i da isprobate lokalne specijalitete.

6. Kastelorizo

Manje od 8 kvadratnih kilometara i sa samo 500 stalnih stanovnika, Kasteloirzo važi za popularnu destinaciju među umetnicima. Ipak, sem da se uživa na plaži ili plovidbi i jede sveža riba i morski plodovi, ovo maleno ostrvo nema mnogo šta da ponudi. Upravo u tome i jeste njegova najveća čar, a treba zapamtiti i da je ovo jedan od najističnijih dijelova Evrope, svega par kilometara udaljen od Turske.

7. Kos

Jedno od omiljenih destinacija za sve ljubitelje arheologije. Na par koraka od luke starog grada, nalazi se Dionisov oltar, Hipokratovo drvo ispod kog je navodno podučavao svoje učenike i drugi antički ostaci. U unutrašnjosti ostrva se može vidjeti i Askpelion Kosa iz 4. vijeka p.n.e., gdje je osnovana medicinska škola.

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Zbog topografije, najbolje prevozno sredstvo je bicikl, koje vas može odvesti i do jezera Tigaki na kom se nalaze čitava jata flamingosa, ili do neke od kafana u kojima možete da probate lokalne specijalitete.

Najpoznatija plaža ovog ostrva je Terma, sa crnim pijeskom i brojnim toplim izvorima kao što i samo ime nagovještava.

8. Leros

Nekada baza Muslonija, zasuto bombama tokom Drugog svjetskog rata, do pred kraj 20. vijeka bilo je namijenjeno osobama sa mentalnim problemima. Sve ovo je doprinelo da se na ulicama Lerosa danas mogu vidjeti građevine u art-deko stilu i bauhausa.

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Smještaj se može naći uglavnom u domaćinstvima, gdje se služe i autentična jela sa škampima, hobotnicama, ribom papagaj i sličnim stanovnicima okolnih voda.

9. Santorini

Za mnoge ostrvo sa najljepšim pogledom na Mediteranu. Poznavaoci prilika tvrde da je on najljepši sa Ojia, Imerovilgija i Firija, gde se nalazi i najbolji smještaj sa brojnim usputnim aktivnostima.

Ipak, Megalahori na jugozapadnoj obali, predstavlja još jednu lokaciju koju treba obići kako bi se uživalo u njegovim ulicama, arhitekturi i znamenitostima poput crkve Svetog Nikole, centralnog zvonika ili kulturnog centra Simpozijum.

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Njegova istočna obala krije najbolje plaže, ispunjene crnim pijeskom vulkanskog porijekla kao produkt erupcije stare više od 3.500 godina.

10. Mikonos

Mikonos nije ostrvo koje se lako i brzo otkriva. Ukoliko niste ljubitelj gužve, onda je preporuka da idete na sjever gdje možete naći stolove sa nogarima u pijesku. Poput Merhije, Fokosa i Agios Sostisa.

Favorit za najljepši zalazak sunca nalazi se na jugu, i u pitanju je plaža po imenu Skorpios. Opuštenije varijante su Kalua i Platis Jalos, ova druga posebno za porodice sa djecom. Dok se najbolji zalogaji služe u zalivu Ornos, malom ribarskom mjestu, za koje tvrde da je trenutno dom nekih od najboljih ribljih restorana.

11. Tinos

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Komšija Mikonosa, surovog pejzaža, prošaran selima i kapelama. Tinos broji više od 50 sela, od kojih se izdvaja Volaks, između granitnih stijena. Njegovih 50 stanovnika i danas njeguje tradiciju pletenja korpi, na ulicama ispunjenih stihovima lokalnim pjesnicima.

Pirgose se smatra domom mermera, kamena od kog su napravljeni njegovi trotoari, fontane i sva druga arhitektura. U njegovoj blizini je i ribarsko mjesto Tinos, sa lepom plažom i hranom na istoj. Najpoznatiji proizvodi ovog mjesta su artičoke, med i kapar, zbog čega imaju i festivale.

12. Kitnos

Prema mišljenju mnogih idealno mjesto za ljetnju dokolicu i samoću. Slabo ispunjeno turistima, njegove obale obiluju plažama na kojima ćete možda biti i sami. Najpoznatije su Kolonos, Apokrusi i Martinakija.

Topli izvori mogu se naći na sjeveru u Lutri, dok u glavnom gradu Mesariji mogu se pojesti jela koja spajaju tradiciju i moderno.

13. Lezbos

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Poznat po veličini, klasičnoj mediteranskoj prirodi, doprinosu umjetnosti, Lezbos nije mnogo prvi izbor za idealno ljetovanje. Njegov obilazak treba započeti u glavnom gradu Mitileni, živahnoj luki sa najboljim restoranima i mestima za žurke.

Ipak, treba posjetiti i Sirgiju na zapadu, sa okamenjenim šumama pod zaštitom Uneska, termalne izvore Milovosa na sjeveru iz kojih možete direkto da uskočite u hladno more. Jug bi trebali da začuvate za kraj, jer se ovdje nalazi Plomari, prijestonica uza, nacionalnoh pića Grčke.

14. Hidra

Sofija Loren i Henri Miler su ovde ljetovali još sredinom prošlog vijeka. Generalno, ljudi ovdje dolaze zbog opuštenog odmora, ali i umjetnosti.

Jedan od najistaknutijih kolekcionara moderne umjetnosti ovdje je još 2009. godine otvorio Fondaciju DESTE i od tada svake godine ovde poziva umjetnike da rade i stvaraju.

Stoga ne čudi da je vikendima prepun Grcima, koji hrle da uživaju u barovima na plaži Hidroneta.

15. Krit

Najveće od svih, ne čudi što je ispunjeno velikim brojem plaža, prirodom, starim gradovima i arhitekturom. Pored toga, u ponudi je mnoštvo atrakcija za djecu, ali i ljubitelje hrane. Kada je hrana u pitanju brojne kafane nude lokalne specijalitete, od kojih su najpoznatiji salata dakos, pita kalicunija, sporo kuvana jagnjetina kleftiko, ali i brojna druga napravljena od morskih plodova.

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Krit je idealna destinacija za istraživanje pješke, od slikovitih ulica Hanije i venecijanske luke, do tvrđave Kules u Iraklionu i impresivne palate Knosos, jednog od najznačajnijih ostataka minojske civilizacije. Nakon obilaska kulturno-istorijskih znamenitosti, odmor možete pronaći na nekim od najlepših plaža južne obale ostrva, poput Sugije, Fotije i Komosa.

Među preporukama, nalazi se i vožnja brodom do obližnje Spinalonge, mletačke tvrđave kasnije pretvorene u kolonija gubavaca.

(EUpravo zato)