Ima više od 300 sunčanih dana godišnje: Mjesto gdje se susreću Egejsko i Sredozemno more (FOTO)

Na krajnjem jugoistoku Grčke, u Egejskom moru, nalazi se Rodos, jedno od najvećih i istorijski najznačajnijih mediteranskih ostrva.

Izvor: Shutterstock

Smješten na raskršću morskih puteva između Evrope, Azije i Bliskog istoka, Rodos je vijekovima bio strateška tačka susreta kultura, trgovine i ideja.

Prema grčkoj mitologiji, ostrvo je povezano sa bogom sunca Heliosom, koji je očaran njegovom lepotom ostrvo uzeo pod svoju zaštitu. Navodno, upravo zbog toga Rodos važi za jedno od najsunčanijih mjesta u Evropi, sa više od 300 sunčanih dana godišnje.

Izvor: Shutterstock

U antičko doba, ostrvo je bilo razvijeno trgovačko i kulturno središte. Najpoznatiji simbol iz tog perioda bio je Kolos sa Rodosa, ogromna bronzana statua boga Heliosa, visoka 30 metara, koja se ubrajala među sedam svetskih čuda starog svijeta. Iako je srušena u zemljotresu svega nekoliko decenija nakon izgradnje, njen značaj i dalje živi kao simbol nekadašnjeg moći i prosperiteta.

Srednjovjekovni grad koji je preživio vijekove

Jedna od najvećih specifičnosti Rodosa jeste njegov srednjovjekovni grad, koji se danas nalazi na Uneskovoj listi svjetske baštine. Okružen masivnim kamenim zidinama, ovaj dio ostrva predstavlja jedan od najbolje očuvanih srednjovjekovnih kompleksa u Evropi.

Izvor: Shutterstock

Grad su u 14. vijeku izgradili vitezovi Malteškog reda, koji su Rodos pretvorili u vojno i administrativno uporište. Ulice od kamena, gotičke građevine i monumentalna Palata velikog majstora i danas stvaraju utisak da je vrijeme ovde prestalo da teče.

Kasnije su ostrvo osvajali Osmanlije, pa je bio i pod italijanskom upravom, što je dodatno oblikovalo njegovu arhitekturu i kulturni identitet.

Izvor: Shutterstock

Moderno doba

Rodos nije samo istorija, njegova priroda jednako je raznolika. Zapadna obala ostrva izložena je udarima vjetrova i talasa, zbog čega je popularna među surferima, dok je istočna obala mirnija, sa dugim peščanim i šljunkovitim plažama idealnim za kupanje i porodični odmor.

Izvor: Shutterstock

Jedno od najneobičnijih mjesta na ostrvu je Prasonisi, na samom jugu, gdje se susreću Egejsko i Sredozemno more. U zavisnosti od vjetra i nivoa vode, formira se pješčani sprud koji doslovno spaja dva mora, ovo predstavlja prizor koji izgleda gotovo nestvarno.

Unutrašnjost ostrva krije zelene doline, borove šume i vinograde, dok tradicionalna sela poput Lindosa kriju atrakcije poput bijelih kuća i ostatke akropolja koji se uzdiže iznad mora.

Izvor: Shutterstock

Danas je Rodos jedno od najposjećenijih grčkih ostrva, ali uprkos turizmu, uspijeva da sačuva svoj autentičan karakter. Šetnja kroz srednjovekovni grad, pogled sa akropolja u Lindosu ili zalazak sunca iznad Egejskog mora, sve to čini da ovo ostrvo ne djeluje kao klasična turistička destinacija, već kao prostor u kom se istorija prepliće sa njegovim prirodnim bogatstvima.