Turisti tek otkrivaju ovo mirno mjesto u Grčkoj: Plaže su pješčane, cijene niže, a umjesto buke čuju se cvrčci

Povoljnije mjesto u Grčkoj gdje domaći turisti rijetko ljetuju, a plaža je pješčana i nestvarna. Nema buke, milion turista i ovdje ćete se definitivno odmoriti.

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Ako tražite mirnije mjesto za ljetovanje i Grčka je vaš izbor, bez gužve, skupih ležaljki i "instagram" haosa, skrivenu oazu u kojoj nema puno turista sa ovih prostora, onda je Vrahos pravo malo otkriće. Ovo ljetovalište na jonskoj obali mnogi opisuju kao "onu staru Grčku" koja je posebnazbog svojih dugih pješčanih plaža, tirkiznog mora, večernje tišine i normalnih cijena.

Plaža u Vrahosu spaja se sa Loutsom i proteže se kilometrima. Sitan pijesak, čisto more i mnogo prostora čak i usred sezone. Posebno je lijep zalazak Sunca, kada cela obala dobije zlatnu boju. More je uglavnom mirno i toplo, a ležaljke se često dobijaju uz piće ili kafu.

Ono što ljudi posebno vole jeste atmosfera. Nema velikih klubova ni glasne muzike do jutra. Umjesto toga, zanimacije su šetnja uz more, večera u taverni i zvuk talasa. Mnogi putnici pišu da je Vrahos znatno povoljniji od popularnijih mjesta poput Parge ili Lefkade, a opet ima sve što treba za odmor.

U galeriji ispod pogleajte kako izgleda Vrahos!



Šta još možete da obiđete

Ukoliko pored kupanja i sunčanja, želite na odmoru kulturni i istrijski sadržaj, onda u Vrahosu možete da obiđete.

Necromanteion of Ephyra — antičko proročište mrtvih iz grčke mitologije

Ancient Nikopolis — veliki arheološki lokalitet koji je osnovao Oktavijan Avgust

Ancient Kassopi — ostaci antičkog grada sa fantastičnim pogledom

Ova mjesta su idealna za jednodnevni izlet kada poželite predah od plaže.



Šta jesti u Vrahosu

Kako da odete na more, a da ne jedete ribu i morske plodove? U Vrahosu ima nekoliko taverni u kojima je bogata ponuda, mirnih restorana tk uz plažu, kao i taverni iz kojih možete posmatrati divan zalazak Sunca.

U Vrahosu nemojte jesti “na brzinu”. Ovde se uživa polako, uz vino i pogled na more. A pored ribe, ne propustite da probate grčki giros sa domaćim pomfritom, svežu hobotnicu na žaru, saganaki sir, lignje i sardine, tzatziki sa toplim pitama i grčku ledenu kafu (frappe ili freddo espresso).

Vrahos nije mesto za provod do jutra. Ovo je destinacija za ljude koji žele da odmore glavu, da čuju cvrčke umesto klubova i da bez stresa provedu leto. Upravo zbog toga mu se mnogi vraćaju godinama.