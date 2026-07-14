logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Turisti tek otkrivaju ovo mirno mjesto u Grčkoj: Plaže su pješčane, cijene niže, a umjesto buke čuju se cvrčci

Turisti tek otkrivaju ovo mirno mjesto u Grčkoj: Plaže su pješčane, cijene niže, a umjesto buke čuju se cvrčci

Autor Dušan Volaš Izvor Sensa
0

Povoljnije mjesto u Grčkoj gdje domaći turisti rijetko ljetuju, a plaža je pješčana i nestvarna. Nema buke, milion turista i ovdje ćete se definitivno odmoriti.

Mirno mjesto u Grčkoj za ljetovanje Izvor: Shutterstock

Ako tražite mirnije mjesto za ljetovanje i Grčka je vaš izbor, bez gužve, skupih ležaljki i "instagram" haosa, skrivenu oazu u kojoj nema puno turista sa ovih prostora, onda je Vrahos pravo malo otkriće. Ovo ljetovalište na jonskoj obali mnogi opisuju kao "onu staru Grčku" koja je posebnazbog svojih dugih pješčanih plaža, tirkiznog mora, večernje tišine i normalnih cijena.

Plaža u Vrahosu spaja se sa Loutsom i proteže se kilometrima. Sitan pijesak, čisto more i mnogo prostora čak i usred sezone. Posebno je lijep zalazak Sunca, kada cela obala dobije zlatnu boju. More je uglavnom mirno i toplo, a ležaljke se često dobijaju uz piće ili kafu.

Ono što ljudi posebno vole jeste atmosfera. Nema velikih klubova ni glasne muzike do jutra. Umjesto toga, zanimacije su šetnja uz more, večera u taverni i zvuk talasa. Mnogi putnici pišu da je Vrahos znatno povoljniji od popularnijih mjesta poput Parge ili Lefkade, a opet ima sve što treba za odmor.

U galeriji ispod pogleajte kako izgleda Vrahos!


Šta još možete da obiđete

Ukoliko pored kupanja i sunčanja, želite na odmoru kulturni i istrijski sadržaj, onda u Vrahosu možete da obiđete.

  • Necromanteion of Ephyra — antičko proročište mrtvih iz grčke mitologije
  • Ancient Nikopolis — veliki arheološki lokalitet koji je osnovao Oktavijan Avgust
  • Ancient Kassopi — ostaci antičkog grada sa fantastičnim pogledom

Ova mjesta su idealna za jednodnevni izlet kada poželite predah od plaže.

@holidaysgreece.grΗ παραλία Βράχου στην Πρέβεζα είναι ένας μικρός επίγειος παράδεισος στο Ιόνιο. Μεγάλη σε έκταση, με ψιλή, χρυσαφένια άμμο και πεντακάθαρα, γαλαζοπράσινα νερά, προσφέρει την ιδανική απόδραση για όσους αναζητούν ξεκούραση και φυσική ομορφιά. Η παραλία είναι οργανωμένη, με beach bars, ξαπλώστρες και θαλάσσια σπορ, ενώ η πρόσβαση είναι εύκολη και άνετη. Ιδανική για οικογένειες αλλά και για ζευγάρια ή παρέες.#vrachosbeach#vrachos#preveza#preveza_greece#ioniansea#summer#summervibes#summertime#beach#beachlife#holidaysgreece#holidays#greece♬ Heaven Is A Place On Earth (Promo 7" Edit) - Belinda Carlisle


Šta jesti u Vrahosu

Kako da odete na more, a da ne jedete ribu i morske plodove? U Vrahosu ima nekoliko taverni u kojima je bogata ponuda, mirnih restorana tk uz plažu, kao i taverni iz kojih možete posmatrati divan zalazak Sunca.

U Vrahosu nemojte jesti “na brzinu”. Ovde se uživa polako, uz vino i pogled na more. A pored ribe, ne propustite da probate grčki giros sa domaćim pomfritom, svežu hobotnicu na žaru, saganaki sir, lignje i sardine, tzatziki sa toplim pitama i grčku ledenu kafu (frappe ili freddo espresso).

Vrahos nije mesto za provod do jutra. Ovo je destinacija za ljude koji žele da odmore glavu, da čuju cvrčke umesto klubova i da bez stresa provedu leto. Upravo zbog toga mu se mnogi vraćaju godinama.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Grčka ljetovanje odmor ljeto

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA