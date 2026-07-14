Još ne znate gdje na ljetovanje? Ovo ostrvo u komšiluku upravo je proglašeno najboljim u Evropi (Foto)

Ako ovog ljeta sanjate o mirnom odmoru okruženom netaknutom prirodom, mogli bi da vas zainteresuju rezultati novog istraživanja britanske turističke kompanije Saga Holidays.

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Britanci su analizirali čak 80 evropskih ostrva i upoređivali ih prema klimi, gastronomskoj ponudi i udjelu zelenih površina. Dok su u ukupnom plasmanu dominirala španska ostrva, Hrvatska je odnijela pobjedu u kategoriji koja posebno privlači ljubitelje prirode. U pitanju su očuvano zelenilo i netaknuti pejzaži.

Mir, netaknuta priroda i autentični Mediteran

Hrvatsko ostrvo Mljet osvojilo je čak 86 od mogućih 100 poena, čime je zauzelo prvo mjesto u ovoj kategoriji. To ne iznenađuje, jer je više od dvije trećine ovog južnodalmatinskog ostrva prekriveno gustim šumama, zbog čega se godinama smatra najzelenijim ostrvom u Hrvatskoj.

Njegov najveći dragulj je Nacionalni park Mljet, najstariji morski nacionalni park na Mediteranu, poznat po Velikom i Malom jezeru, kao i slikovitom ostrvcu Sveta Marija na kojem se nalazi benediktinski manastir iz 12. vijeka.

Upravo zahvaljujući mirnoj atmosferi, bujnoj vegetaciji i odsustvu masovnog turizma, Mljet važi za jednu od omiljenih destinacija među putnicima koji žele autentičan mediteranski odmor.

Evropski dragulj za ljubitelje prirode

Na ostrvu se nalazi i čuvena Odisejeva pećina, jedna od najimpresivnijih prirodnih atrakcija na Jadranu. Brojne pješačke i biciklističke staze, kao i mogućnosti za vožnju kajakom, privlače ljubitelje aktivnog odmora.

Istraživanje posebno ističe da je Mljet uspio da sačuva mir i izbjegne masovni turizam, zbog čega se danas smatra jednom od najpoželjnijih evropskih destinacija za sve koji žele da odmor provedu u prirodi, daleko od gužve.

(MONDO)