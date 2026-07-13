Turisti lude za ovim mjestima u Hrvatskoj: Pet ostrva na koja stižete kolima, bez trajekta i gužve

Austrijski portal Hojte izdvojio je pet hrvatskih ostrva koja smatra idealnim izborom za ljetnji odmor. Krk, Pag, Murter, Čiovo i Vir našli su se na listi zbog prelijepih plaža.

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Austrijski portal Hojte preporučio je svojim čitaocima pet hrvatskih ostrva za koja smatra da su idealna za ljetnji odmor. Posebno su istakli da se do svih može doći automobilom, bez vožnje trajektom i čekanja u kolonama. Na spisku su se našli Krk, Pag, Murter, Čiovo i Vir.

"Pomisao na odmor na nekom od hrvatskih ostrva mnogima je privlačna, ali je često prati slika višesatnog čekanja u trajektnim lukama i velikih gužvi. Ipak, postoji i opuštenija alternativa jer su neka od najljepših hrvatskih ostrva povezana sa kopnom mostovima, što omogućava da do njih stignete automobilom, bez stresa i zavisnosti od reda plovidbe", napisali su.

Krk i Pag izdvojili kao nezaobilazne destinacije

Za Krk navode da već sam prelazak preko Krčkog mosta označava početak odmora.

"Čim pređete na ostrvo, atmosfera se mijenja. Dočekaće vas mediteransko bilje, mala brdska sela i predivne plaže. Poseban je doživljaj popiti čašu vrbničke žlahtine u Vrbniku sa pogledom na more", piše Hojte.

Za Pag ističu da ga karakterišu ogoljeni pejzaž, maslinici i poznati paški sir, ali i plaža Zrće koja privlači ljubitelje noćnog života iz cijelog svijeta.

Murter, Čiovo i Vir takođe su na spisku

Austrijski portal preporučio je i Murter, Čiovo i Vir. Murter opisuju kao ostrvo koje osvaja autentičnim ribarskim ugođajem, pokretnim mostom u Tisnom i prelijepim uvalama poput Slanice. Ističu i da je odlična polazna tačka za izlete u Nacionalni park Kornati.

Za Čiovo navode da je njegova najveća prednost blizina Trogira, čija je istorijska jezgra pod zaštitom Uneska. Osim kulturnih znamenitosti, izdvojili su i brojne skrivene uvale, kao i zalazak sunca kod crkvice Gospe od Prizidnice.

Vir su preporučili porodicama zbog plitkih plaža i kratkih udaljenosti, a kao jednu od posebnosti ostrva naveli su biciklističke staze uz obalu i prepoznatljive crvene stijene.

(Mondo.rs)