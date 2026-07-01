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Sveti Stefan otvorio vrata turistima: Ekskluzivni hotelski kompleks ponovo prima goste

Sveti Stefan otvorio vrata turistima: Ekskluzivni hotelski kompleks ponovo prima goste

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Ekskluzivni hotelski kompleks Aman Sveti Stefan od danas ponovo prima goste.

sveti stefan otvoren za goste Izvor: Youtube/ SERGIO_SPECTOR

Aman Sveti Stefan danas je zvanično ponovo otvorio svoja vrata, vraćajući u funkciju jedan od najprestižnijih hotelskih kompleksa na Mediteranu i jednu od najprepoznatljivijih razglednica Crne Gore.

Vijest o ponovnom otvaranju objavljena je na zvaničnim kanalima hotelskog brenda Aman, uz poruku dobrodošlice gostima koji od danas ponovo mogu uživati u jedinstvenom ambijentu ostrva Sveti Stefan.

Povezan s kopnom uskim sprudom od ružičastog pijeska, nekadašnje ribarsko naselje, pretvoreno u luksuzni hotel svjetskog glasa, decenijama je privlačilo kraljevske porodice, svjetske lidere, holivudske zvijezde i brojne poznate ličnosti. Njegovo ponovno otvaranje predstavlja jedan od najznačajnijih događaja za crnogorski turizam posljednjih godina.

U objavi Amana navodi se da Sveti Stefan ostaje jedno od najposebnijih mjesta na Jadranu – destinacija koja spaja istoriju, autentičnu mediteransku arhitekturu, prirodne ljepote i vrhunsku uslugu, nudeći gostima nezaboravno iskustvo na crnogorskoj obali.

Vila Miločer je otvorena 22.juna.

(Pobjeda/MONDO)

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Tagovi

Sveti Stefan ostrvo turizam Crna Gora

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