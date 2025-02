Novak Đoković u Crnoj Gori govorio o Svetom Stefanu: "Da se skine katanac i riješi problem"

Novak Đoković otputovao je u Crnu Goru da bi razgovarao o situaciji na zaključanom Svetom Stefanu.

Izvor: MN PRESS

Novak Đoković rekao je crnogorskim "Vijestima" da planira da otvori ljetovalište na Svetom Stefanu, gdje se i vjenčao. Novak je sada i globalni ambasador kompanije "Aman" koja ima luksuzne rizorte i tvrdi da pokušava da radi za opšti interes Crne Gore.

“Dobio sam na neki način zaduženje i molbu od svojih partnetra, Amana, čiji sam ambasador na globalnom nivou, da pokušam na našem jeziku da dođemo do rješenja prihvatljivog za obje strane. Nisam ni na čijoj strani ovdje, zapravo sam samo neko ko samo pokušava da radi za opšti interes Crne Gore. Kao neko ko pokušava da ostane ‘Aman’, jer bilo bi mi jako žao da se to ne razriješi i da ‘Aman’ ne bude više u Crnoj Gori. Nadam se da su ovi sastanci koje smo imali danas samo uvod i početak pronalaženja solucije i da će ona biti vrlo brzo na horizontu", kazao je Đoković.

Novak je rekao da ga za grad-hotel vežu lijepe uspomene.

"Na Svetom Stefanu sam se vjenčao 2014. godine, i to su zaista najljepša sjećanja iz Crne Gore za mene. I tužno je stvarno iz moje perspektive da vidim da je ta situacija trenutno kakva jeste u posljednje četiri godine. Kada je sve to krenulo, zapravo kada se zatvorio Sveti Stefan, pokušavao sam da se informišem zašto je sve to tako i da na neki način pomognem. Eto, nisu se do sada stekli uslovi za to da ja na neki način iskoristim svoje ime, svoju poziciju i svoj uticaj da se dođe do razrješenja".

Izvor: Shutterstock



Govorio je Novak i o svojoj dubokoj vezi sa Crnom Gorom, odakle su njegovi preci iz Jasenovog Polja došli na Kosovo i Metohiju.

"Moja veza sa Crnom Gorom se prostire na više krakova. Naravno, moji korijeni su odavde, moj deda, moj pradeda, sa Čeva su se spustili u Jasenovo Polje, Nikšić, pa su onda otišli u Kosovsku Mitrovicu, potom i u Beograd. Jako sam ponosan na svoje korijene, trudim se da održim kontakt i sa širom rodbinom Đokovića, bio sam prije nekoliko godina i na skupu u Jasenovom Polju. Potom vjenčanje na Svetom Stefanu 2014. godine - to su za mene najljepša sjećanja, ne samo iz Crne Gore već uopšte u mom životu. Eto, i dvoje djece smo imenovali po Crnoj Gori - Stefan po Svetom Stefanu, Tara po rijeci Tari. Mnogo je lijepih veza. Cijelo svoje djetinstvo sam proveo ovdje, ponajviše zbog toga što imamo rodbinsku i familijarnu vezu sa Crnom Gorom, ali i zbog toga što je i crnogorsko more za sve nas koji smo iz dolazili iz Srbije najbliže i najljepše more. Jedan period u mojoj karijeri nisam dolazio u Crnu Goru, pa sam ponovo počeo da se vraćam od od 2019. i 2020. i sada ne propuštam nijedno ljeto".

(Vijesti/MONDO)

Bonus video: