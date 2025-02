Novak Đoković se oporavio, otkrio kad se vraća na teren

Srpski teniser Novak Đoković neće dugo pauzirati, kao što se mislilo poslije Australijan opena.

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković morao je da preda polufinale Australijan opena Saši Zverevu, a povreda je bila jača od njega na putu ka 25. grend slem tituli i 11. trofeju u Melburnu. Navijači srpsog tenisera bili su zabrinuti oko oporavka najboljeg ikada, ali sada mogu da budu bezbrižni - Novak se oglasio i otkrio kada se vraća na teren!

Novak Đoković je trenutno u Crnoj Gori i već je počeo pripreme za turnir u Dohi, koji mu je sljedeći u rasporedu. To je otkrio za "Vijesti", pa je sada sasvim jasno da ćemo ga na terenu gledati već naredne sedmice. Novak Đoković će od 17. do 22. igrati u Kataru, gdje je 2016. i 2017. godine osvajao titule.

"Nema više rupture u mišiću, povreda je skoro 100 odsto sanirana i spreman sam da idem u nove radne pobjede. Imam zeleno svjetlo medicinskog tima da mogu da treniram, da mogu da se pripremam. Turnir u Dohi je po rasporedu sada za sedam dana tako da se držim rasporeda. Hvala Bogu, uspio sam brzo da se oporavim. Imao sam malo više povreda u posljednje vrijeme nego što je to bilo slučaj u prvih 15 godina karijere. To vjerovatno dolazi sa godinama, ali i dalje me tijelo sluša, i dalje u meni gori plamen i želja za ostvarivanjem i novim dostignućima", rekao je Novak Đoković.