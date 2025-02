"Ne bih ovoliko postigao da nije bilo Đokovića": Nadal u penziji progovorio o Novaku!

Rafael Nadal nije mogao da odluči koji rival mu je bio teži - Novak Đoković ili Rodžer Federer.

Rafael Nadal riješio je da se povuče iz profesionalnog tenisa. Sada kad je u penziji misli o sportu kojim se bavio su se pomalo slegle, pa je tako govorio o svojoj karijeri. Ipak, na pitanje ko je njegov najveći rival u karijeri nije mogao da se odluči između Novaka Đokovića i Rodžera Federera. Ipak, u jedno je siguran - obojica tenisera pomogla su mu da napravi velike uspjehe.

Poslije brojnih povreda, važno je znati kako se Španac sada osjeća.

"Perfektno, doduše još uvijek se trudim da se naviknem na drugačiji način život“, rekao je Nadal za El Mundo deportivo.

"Mogu da živim sa malo bola i to je bitno. Ustajanje i hodanje normalno niz stepenice je veoma važan korak naprijed iz dana u dan. Kad ne osjećate bol to pomaže da osjećate sreću". rekao je Nadal.

Profesionalni tenis tražio je mnogo napora, naročito u godinama pred penziju...

"Ovih nekoliko godina bilo je teško, ali mi je baš to i pomoglo da mi sada ništa ne nedostaje iz vremena kada sam bio teniser.Povukao sam se prije skoro tri mjeseca, zbog toga ne bih da tvrdim sa sigurnošću, ali u rekao bih da se osjećam dobro."

Sada kad je sve gotovo, postavlja se pitanje koga smatra za najvećeg rivala tokom karijere?

"Rekao bih Novak Đoković ili Rodžer Federer. Izbor je težak. Obojica su dio moje karijere, nas trojica smo gurali jedan drugoga", diplomatski je odgovorio Španac.

"Oduzimali smo mnogo toga međusobno, ali je i činjenica da bez ostale dvojice niko ne bi toliko postigao. Sve do limita smo gurali jedan drugog,to je uticalo na nas i fizički, ali nas je i teniski i psihički odveo do novih visina i zato smo uspjeli da igramo tako dugo", rekao je Nadal.

