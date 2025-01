Tog dana je Novak uzeo dušu Nadalu: Poslije svega mu rekao "najveći si", a njemu opet draži Federer

Prije 13 godina u Melburnu vidjeli smo najveći teniski meč svih vremena između Novaka Đokovića i Rafaela Nadala (3:2). Zbog tog meča Nole kaže za Nadala da mu je najveći rival, ali Rafa opet više gleda u Federera.

Na današnji dan prije 13 godina odigran je jedan od najboljih, ako ne i najbolji teniski meč u istoriji. Novak Đoković pobijedio je Rafaela Nadala u finalu Australijan opena poslije skoro cijelih šest sati (5 sati i 53 minuta) što je najduže grend slem finale svih vremena, ujedno i najspektakularnije i najneizvjesnije, uz ono Noletovo protiv Federera na Vimbldonu.

Gledali smo nestvaran nivo tenisa, prvo je Nadal poveo 1:0, pa je Đoković preokrenuo na 2:1, a onda da je Španac u taj-brejku izborio i peti set. Već tada njih dvojica su jedva stajala na nogama, a šta tek reći poslije finalnog seta u kome je Đoković bio bolji i dobio je 7:5. Vidjeli smo najveću "erupciju emocija" kod Đokovića u tom trenutku, pao je odmah na beton i slavio je kao nikada do tada, a onda je poslije pozdrava sa Nadalom pocijepao svoju majicu i udarao se po grudima.

Apsolutno je to i zaslužio, bila je to njegova peta grend slem titula u karijeri, i sam kaže jedna od najdražih, posebno jer zna koliko je litara znoja ostavio na terenu u Melburnu. A kada se meč završio u 1.37 ujutru, njih dvojica nisu više mogla da izdrže, grčevi su ih "uništavali" i zato su čak morali da traže od organizatora da im donese stolice.

Nikada prije, a vjerovatno i nikada više, nećemo vidjeti da finalisti grend slema ne stoje dok organizatori drže govore, nego tek na stolicama pokušavaju da se dovedu u "optimalno stanje", da kažu koju pametnu.

Već tog trenutka Novak Đoković znao je da je Rafael Nadal njegov najveći rival, ali možda niko nije ni mogao da pretpostavi da kada se jedan od njih dvojice povuče - da će statistika reći da su odigrali čak 60 mečeva. Više ih je dobio Đoković (31), ali bi ovaj iz Melburna morao da se računa makar kao dva.

"Vimbldon je u vrhu uz ovaj trofej, jer sam uvijek sanjao da ću ga osvojiti. Ali ovaj je na samom vrhu. Sama činjenica da smo igrali skoro šest sati je nevjerovatna. To je najduže finale u istoriji grend slemova... Kad čujem tako nešto, odmah mi kreću suze", bio je Đoković emotivan poslije finala kakvo se nikada neće ponoviti i koje ulazi sigurno u konkurenciju i za najbolji sportski događaj svih vremena.

Đoković: Nadal je moj najveći rival

Mnogo puta je Novak Đoković rekao da je za njega Rafael Nadal njegov najveći rival koga je imao. Nije se tu ustručavao, a mogao je i da ne odgovori na to pitanje, da bude diplomata da spomene i Federera i Mareja, ali nije tako osjećao. Tako je na Rolan Garosu prošle godine riješio sve dileme.

"Imali smo neke sjajne mečeve. Nekoliko mečeva koje pamtim sa Rolan Garosa bili su meč u polufinalu 2013. ili 2012. godine kada je dobio u taj-brejku petog seta. Ja sam odigrao najbolji meč u četvrtfinalu 2015. godine. Posljednjih par mečeva takođe je bilo dobro. Više puta sam rekao, on je moj najveći rival. Mečevi protiv njega na šljaci su me frustrirali mnogo tokom karijere, ali su me učinili boljim igračem. Shvatio sam šta treba da uradim da bih ga pobijedio", rekao je Nole.

"Ne mogu nikoga drugog da izaberem za najvećeg rivala dokle god Nadal igra. Dok god smo na terenu, bez obzira na renking, na dešavanja na turu. Samo zbog istorije, našeg rivalstva i svega", pričao je još srpski teniser koji je takođe naglašavao da je rivalstvo sa Nadalom uticalo i da sam "gura" više i bolje u karijeri.

Nadal: Đoković nije moj najveći rival

Da li zbog tog poraza u finalu Australijan opena, negativnog skora ili prosto jer su mediji uvijek više "forsirali" njegovo rivalstvo sa Federerom, za Nadala - Đoković nije njegov najveći "izazivač". Ipak je po završetku karijere prednost dao Švajcarcu, sa kojim je imao velike bitke na grend slemovima.

"Igrao sam sa Đokovićem više nego sa bilo kim drugim, ali za mene je najveći rival Federer. Kada sam stigao Federer je već bio tu i on je bio prvi. U naponu moje karijere tu su bili Rodžer i Novak. Ali u tim ranijim godinama koje su bile ključne to je uvijek bio Rodžer.Mislim i ne znam tačno zašto, da su moja rivalstva sa obojicom bila mnogo intenzivnija nego ono koje su oni imali između sebe. Nisam siguran zašto, ali mi djeluje da cijeli svijet to vidi tako. Možda je sa Rodžerom stvar u tome što su naši stilovi toliko različiti. A sa Novakom, to je bio nevjerovatan izazov. On je teniser koji je uspio da zadrži nevjerovatan nivo i da se poboljšava svake godine. Brojevi govore da je najbolji što znači da je njegov tenis najbolji. On se najmanje mučio sa povredama što mu je omogućilo da zadrži fizički, mentalni i teniski nivo na najvišem nivou duže od bilo koga drugog. Zato je najbolji, zaslužio je to", rekao je Nadal i prognozirao do kada će Nole igrati.

"U jednom momentu mislim da će Novak izgubiti motivaciju i da će se povući. To se svima dešava. Novak je dovoljno dobar da ako ostane zdrav može da se takmiči na najvišem nivou i da se bori za najveće titule. Ako nastavi da uživa, on će igrati. Ali u jednom momentu mu sve to neće biti dovoljno da nastavi. Tako ja mislim".

