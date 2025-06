Rasel Vestbruk možda ipak ostane sa Nikolom Jokićem

Rasel Vestbruk je odavno javio da se operisao i da je na rehabilitaciji. Da li se vraća u Denver kod Nikole Jokića? Moguće je.

Rasel Vestbruk je imao rok do 30. juna da se odluči da li ostaje u Denveru, ali on je već 13. odbio da produži saradnju na još godinu dana. On nije potpisao novi ugovor vrijedan 3.500.000 dolara i sada je slobodan igrač. Ipak, to ne znači da neće ostati u ekipi.