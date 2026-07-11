Ovo ostrvo je zabranjeno turistima: Moreplovcima uliva strah u kosti, svaki prilazak ima smrtni ishod

U Indijskom okeanu, nedaleko od Šri Lanke, nalazi se ostrvo na koje nikada nije kročio nijedan čovjek. Ipak, ovo misteriozno ostvo je sve, samo nije napušteno.

Izvor: Dinodia Photos RM, Dinodia Photos / Alamy / Profimedia

Sjeverni Sentinel je vjerovatno najmisterioznije ostrvo svijeta. Iako i danas postoje plemena koja žive izolovano u kišnim šumama ili na ostrvima, Sentinelci su izuzetak zato što su oni jedina zajednica koja o spoljašnjem svijetu ne zna ništa.

Šta znamo o Sjevernom Sentinelu?

Malo ostrvo smješteno je u Bengalskom zalivu, a od 1947. godine formalno pripada Indiji. Od 2005. godine vlada Indije je zakonski zabranila pristup ostrvu. Iako šuma prekriva cijelo ostrvo, o njenom bilnjom i životinjskom svijetu se zna veoma malo, a najraniji zapisi potiču iz ekspedicije Morisa Vidala Portmana iz 1880. godine.

Ko su Sentinelci?

Veoma se malo zna o narodu sa Sentinelskih ostrva, iako postoje teorije da potiču iz Afrike. Prema većini stručnjaka, Sentinelci su živeli u izolaciji preko 60.000 godina. Dostupno znanje o njima je izuzetno ograničeno. Istraživačima je nepoznat njihov tačan broj, iako se procenjuje da ih ima nekoliko desetina do nekoliko stotina. Njihov jezik i njihova vera takođe ostaju misterija.

Izvor: Dinodia Photos RM, Dinodia Photos / Alamy / Profimedia

Sentinelci ne znaju kako da zapale vatru, niti se služe matematikom, pismom, nemaju razvijenupoljoprivreduni metalurgiju. Prave jednostavne čamce za ribolov, ali ne izlaze na otvoreno more. Koriste metalne predmete koje nađu u olupinama brodova i morskog nanosa. Takođe koriste lukove i strijele.

Zašto je kontakt s njima zabranjen?

Zbog neprijateljskog stava domorodaca, koji ne poznaju spoljni svijet i tehnologiju i svaki kontakt mogu da shvate kao prijetnju, pristup ostrvu morao je da bude zabranjen. Godine 2006. dva krivolovca, koja su se približila ostrvu, ubijena su na spavanju. Helikopter, poslat da preuzme tijela, takođe je napadnut i morao je da se povuče.

Takođe, ljudi koji bi došli mogli bi da donesu smrtonosne bolesti na koje stanovnici ostrva nisu imuni. Kako Sentinelca već ima veoma malo, ova odluka ima za cilj da zaštiti preostale pripadnike plemena.

Kako završavaju ljudi koji odu na Sentinel?

Prva britanska ekspedicija 1880. godine završila se tako što su sa ostrva zarobljena dva starca i četvoro djece. Starci su ubrzo umrli zbog nedostatka imuniteta na strane bolesti, a djeca su vraćena na ostrvo s darovima. Nakon toga, Britanci su odustali od daljih istraživanja.

Jedna veća istraživačka misija bila je 1991. godine, u kojoj istraživački tim od 13 članova ostvario je prvi miran kontakt sa Sentinelcima. Naučnici su bacali kokose u vodu, a domoroci su ih mirno uzeli. Mjesec dana kasnije, kada je druga ekspedicija stigla do ostrva, sentinelci su sami prišli brodu, zahtjevajući još poklona.

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U obje misije učestvovala je antropološkinja Madhumala Čatopadijaj, vjerovatno prva žena iz spoljnog svijeta koju su vidjeli. Tokom prve misije, jedan ratnik ju je naciljao strijelom, ali ju je spustio nakon što mu se obratila jedna žena iz plemena.

Posljednja osoba koja se ilegalno uputila ka ostrvu bio je dvadesetšestogodišnji američki evangelista Džon Alen Čau, kojeg su 2018. godine misionari iz Misurija poslali na ostrvo s planom da živi s plemenom i propoveda im hrišćanstvo.

Džon je platio lokalnom ribaru da ga odveze do ostrva, a ribar ga je ostavio na oko 700 metara od obale. Prema opisu ribara, pripadnici plemena su Džona Alena Čaua usmrtili strelama i zakopali njegovo tijelo na obali ostrva. Uprkos naporima indijskih vlasti, Džonovo tijelo nikada nije pronađeno, a uhapšeno je sedam osoba, uključujući ribara koji mu je pomogao da pristupi ostrvu.:

(MONDO)